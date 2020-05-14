Народные депутаты Украины от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин обвинили действующую власть в сокрытии информации о деятельности американских биолабораторий в Украине. Об этом говорится в депутатском обращении, направленном нардепами премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, главе СБУ Ивану Баканову, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову и главе Минздрава Максиму Степанову.

Медведчук и Кузьмин напомнили, что 13 апреля 2020 года направили депутатское обращение относительно функционирования на территории Украины биолабораторий иностранных государств, и это обращение было должным образом зарегистрировано.

«В соответствии со ст. 16 Закона Украины «О статусе народного депутата Украины», лица, которым адресовано депутатское обращение, обязаны в течение 10 дней с момента его получения рассмотреть и дать письменный ответ. В случае невозможности рассмотрения обращения народного депутата в определенный срок ему сообщают об этом официальным письмом с изложением причин продления срока рассмотрения. Срок рассмотрения депутатского обращения, с учетом продления, не может превышать 30 дней с момента его получения. Мотивированный ответ на депутатское обращение должен быть направлен народному депутату не позднее чем на второй день после рассмотрения обращения. Ответ предоставляется в обязательном порядке и непосредственно тем органом государственной власти или органом местного самоуправления, которому было направлено обращение, за подписью его руководителя или должностного лица», – напомнили народные депутаты положения закона, регулирующего процедуры, связанные с депутатскими обращениями.

Однако, отмечают Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин, вопреки определенным законом процедуре и порядку рассмотрения депутатских обращений, они так и не получили от правительства ни ответа на свое депутатское обращение, ни сообщения о продлении срока его рассмотрения.

«Это не только противоречит ст. 33 Закона Украины «О Кабинете Министров Украины» и Регламенту Кабинета Министров Украины, но и препятствует народным депутатам Украины в осуществлении своих полномочий», – заявляют парламентарии.

Зато, продолжили политики, в системе электронного документооборота Верховной Рады зарегистрирована электронная резолюция премьер-министра Шмыгаля, согласно которой рассмотрение депутатского обращения и предоставление ответа на него премьер-министр поручил члену Кабмина, которому обращение не адресовано, – министру здравоохранения Степанову.

«Такое поручение незаконно и безосновательно, особенно с учетом того, что министру здравоохранения отправлено персональное депутатское обращение по аналогичным вопросам», – указали народные депутаты.

Резолюция, сообщают нардепы от ОПЗЖ, как сугубо внутренний документ, не является определенным законом способом уведомления народных депутатов Украины о результатах рассмотрения их обращений, направленных Кабинету Министров. Причем подобное нарушение Кабмином требований закона при рассмотрении депутатского обращения не единичное.

«Аналогичным образом экс-премьер-министр Украины Гончарук нарушил действующее законодательство при рассмотрении депутатского обращения народного депутата Украины Кузьмина от 12.11.2019», – напоминают парламентарии.

В связи с этим Медведчук и Кузьмин требуют немедленно предоставить им ответ на депутатское обращение № 39-ДЗ от 13.04.2020.

Кроме того, парламентарии настаивают на принятии исчерпывающих мер для приведения организации работы с обращениями народных депутатов Украины в Кабинете министров в соответствие с требованиями законов, чтобы прекратить противоправную практику «передоверия» рассмотрения по существу адресованных персонально главе правительства депутатских обращений министерствам и предоставления депутатам ответов должностными лицами, которым эти обращения прямо не адресованы.

Ранее сообщалось, что председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук и народный депутат Украины Ренат Кузьмин направили депутатский запрос премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, главе Минздрава Максиму Степанову и министру обороны Андрею Тарану с требованием ответить на вопросы, связанные с деятельностью американских биолабораторий на территории Украины.