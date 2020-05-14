Открытие транспортного сообщения между областями будет происходить по правилам адаптивного карантина. Об этом в эфире «UA:Украинское радио» заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Он отметил, возобновление работы общественного транспорта и внутреннего авиасообщения будет происходить одновременно. «Внутренние рейсы будут открыты тогда, когда мы откроем общественный транспорт, сейчас мы рассматриваем этот вопрос комплексно. Когда мы говорим про возобновление общественного транспорта, мы имеем в виду все перевозки. В том числе и межобластные», - заявил Ляшко.

По его словам, открытие транспортного сообщения между областями будет происходить по правилам адаптивного карантина. «Нельзя говорить о возобновлении сообщения между Хмельницким и Черновцами, если Черновцы не будут отвечать критериям, определенным в постановлении Кабмина о благополучной эпидемической ситуации», - сказал он.

Ляшко также подчеркнул, что вопрос открытия международного авиасообщения со странами Европы будет решаться тогда, когда европейские страны откроют свои границы. Он напомнил, что министры стран ЕС заявляли о возможном открытии туристического сезона с 15 июня.

Напомним, с 12 марта в Украине введен карантин на 3 недели.

25 марта Кабмин на 30 дней ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины. Все карантинные ограничения также продлены на 30 дней до 24 апреля.

С 6 апреля в Украине усилены карантинные меры для предотвращения распространения коронавирусной болезни.

22 апреля Кабинет Министров принял решение продлить карантин до 11 мая.

29 апреля Кабинет Министров принял решение восстановить работу продовольственных рынков в условиях карантина.

Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, но с 11 мая сделан ряд послаблений.