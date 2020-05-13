Нынешняя власть должна была откровенно признать, что сегодня сложилась уже просто критическая ситуация в медицинской сфере, и отказаться от второго этапа медицинской реформы, как это было обещано украинцам в первые дни после прихода команды Зеленского. Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук, сообщает пресс-служба ОПЗЖ.

Также Медведчук назвал виновных в сложившейся ситуации.

«Во всем, безусловно, виновата власть. Надо объективно сказать, что не только действующая, но и предыдущая, которая довела страну до ручки. Потому что то, что происходило, начиная с 2014 года, – это не только вопросы внешнего управления. Это вопросы падения экономики, это вопросы падения уровня жизни, это процессы полного уничтожения нашей промышленности, уничтожения многих отраслей, представляющих сегодня ту основу, которая должна существовать для наполнения доходной части бюджета, а значит, повышать уровень благосостояния наших граждан», – озвучил свою точку зрения парламентарий.

Народный депутат напомнил о публикации в «Страна.ua», где были размещены интервью нескольких мэров крупных городов.

«Задавался один и тот же вопрос: «Что из той помощи, которая оказывается на государственном уровне в вопросах борьбы с коронавирусом, дошло до медицинских учреждений ваших городов?». И этот отчет получился очень прискорбным. Если давать общую оценку, это грустное повествование о том, что не сделала, не собиралась делать и, самое главное, не делает наша власть. Не делает правительство, не делает президент, не делают те, кто уполномочены украинским народом на выполнение подобных функций. К сожалению, этот факт имеет место, и сегодня нельзя говорить о том, что это можно изменить за месяц или два, – конечно же, нет таких возможностей», – считает Виктор Медведчук.

Кроме того, нардеп назвал ошибки, которые совершила власть и которые привели к такой критической ситуации.

«Власть должна откровенно и объективно признать, в какой ситуации сегодня находится медицинская сфера. Надо было отказаться, как это и звучало в первые дни после прихода команды Зеленского, от второго этапа медицинской реформы. Надо было ее не просто приостановить, надо было ее пересмотреть и принять те решения, которые бы могли изменить эту ситуацию», – подчеркнул парламентарий.

К сожалению, отметил политик, этого сделано не было. И только сейчас, когда власть осознала, что Украина в этой сфере оказалась уже на дне пропасти, мы слышим заявления о необходимости приостановить второй этап медреформы.

«И только сейчас, когда уже осознали, что мы не просто в пропасти, а на дне этой пропасти, пошли заявления о приостановлении второго этапа реформы. Когда закрылись психиатрические лечебницы, когда закрылись больницы, специализацией которых было лечение туберкулеза, когда сотни, десятки тысяч людей были выброшены на улицу, когда прекратили свою работу многие врачи, когда идет массовое заражение врачей, находящихся на передовой борьбы с коронавирусом, только тогда поняли: то, что предлагала госпожа Супрун, то, что внедряли западные хозяева в течение последних семи лет, – это все преступление против украинского народа, это преступление против нашей страны», – подытожил Медведчук.

Парламентарий убежден: менять все на ходу очень сложно, однако это надо делать, потому что другого выхода просто нет.