Принятие закона о банках – свидетельство того, что наша страна перестает быть правовым государством и законы в ней принимаются в угоду так называемым западным инвесторам, осуществляющих внешнее управление Украиной. Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.

Политик напомнил, что в соответствии с Конституцией Украина является независимым, суверенным, демократическим, правовым и социальным государством.

«С независимостью и суверенитетом мы покончили в четырнадцатом году, когда ввели внешнее управление. Демократия подвисла после прихода к власти Зеленского. Социальные программы фактически все приостановлены. Сегодня массово нарушаются и отменяются льготы, которые устанавливались для многих категорий наших , и игнорируются вообще социальные права», – констатировал Виктор Медведчук.

Парламентарий напомнил о том правовом беспределе, который происходил во второй половине 2019 года, когда в Раде монобольшинством, без оглядки на Конституцию и на действующее законодательство, принимались законы.

«Сегодня это элемент того, что под внешним управлением и в связи с указанием со стороны западных хозяев наших «слуг народа», к сожалению, находящихся при власти, был принят закон о банковской деятельности, который нарушает несколько статей Конституции, который превращает Национальный банк вообще в инстанцию, которая никем не контролируется, никому не подотчетна. И решение Национального банка по отдельным вопросам не могут быть оспорены. Это главное требование на сегодня западных хозяев наших «слуг народа»: сделать все, чтобы угодить внешнему управлению», – заявил Медведчук.

Нардеп сообщил также, что ни Всемирный банк, ни МВФ не довольны законом о земле.

«Они уже высказали ряд своих критических замечаний, что надо совершенствовать в плане того, что необходимо предоставлять возможность иностранным (то есть нерезидентам) юридическим и физическим лицам скупать землю, участвовать в продаже земли, активно участвовать на рынке земельных отношений в Украине», – продолжил Виктор Медведчук.

То же самое, по словам политика, сегодня происходит и по банкам.

«Это – исключительное требование западных инстанций, это требование фонда Сороса, это требование как фундаментальный элемент внешнего управления. Присутствие президента на голосовании по этому закону – свидетельство того, насколько сегодня «слуги народа» в угоду не украинскому народу, а западным хозяевам отстаивают подобные позиции», – убежден народный депутат.

Сегодняшнее голосование по закону о банках, считает Медведчук, – это позор для украинской власти, который плохо закончится для украинских граждан, в том числе и для вкладчиков банков.

«Это направлено не на защиту вкладчиков банков, а на защиту главного банка. Для того чтобы управлять всей банковской системой в угоду так называемым западным инвесторам, которые осуществляют внешнее управление в Украине», – подытожил Виктор Медведчук.