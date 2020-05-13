СБУ почти месяц исполняла роль «Великого немого», никак не реагируя на скандал вокруг работы биолабораторий Пентагона на территории Украины. Об этом на сайте «Корреспондент» пишет журналист Эдуард Долгачев.

Долгачев напомнил, что эта история началась в апреле, когда «народные депутаты Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин направили официальное обращение к президенту Зеленскому, главе СБУ Баканову, премьер-министру Шмыгалю с вопросом разъяснить, какими задачами в Украине занимаются биолаборатории, которые курирует Министерство обороны США».

Долгачев подчеркнул, что вместо Зеленского и Баканова наличие биолабораторий признало посольство США, «а также разместило список из 10 биолабораторий и еще 6 учреждений, работающих с опасными патогенами».

«А 1 мая скандал приобрел международные масштабы, потому что МИД КНР официально потребовал от США прекратить эксперименты и закрыть биолаборатории на территории республик бывшего СССР», - сообщил он.

Все это время, пишет Долгачев, СБУ месяц исполняла роль «Великого немого», делая вид, что нет никакого международного скандала между КНР и США, а заявление Службы фактически обвиняет посольство США в распространении фейков.

«С одной стороны, Служба спустя месяц повторила тезисы Джорджа Кента. Честно говоря, очень неоднозначная позиция. Кент заявил, что информация про биолаборатории США – это фейк. Но список лабораторий разместило на своей официальной странице посольство США. И получается, что Кент обвинил в фейкометстве посольство США, а Служба вслед за Кентом пошла на конфликт с американской дипломатической миссией. Зачем?», - задается вопросом журналист.

Вместе с тем, Долгачев отметил, что Кент так и не предоставил никаких доказательств, чтобы подтвердить свои слова о «фейках».

«Тем более что скандал развивается на международном уровне, в него включились Россия и Китай, требующие от США отчета, чем занимаются биолаборатории Пентагона. И просто заявить, что все это фейк похоже на оправдания двоечника в младшей школе. А вот предоставить хотя бы минимальный набор доказательств мистер Кент не осилил – чем только усугубил подозрения, что Госдепартамент и Пентагон были не готовы к обвинениям и теперь судорожно думают, как выйти из ситуации», - расшифровал ситуацию журналист.

По словам Долгачева, нервозность Джорджа Кента вызвана тем, что именно его в Госдепартаменте считают виновником того, что скандал вышел на международный уровень и ударил по имиджу США.

«Нервозность самого мистера Кента поясняется тем, что в Госдепартаменте он отвечает за вопросы Европы и Евразии. Поэтому именно с Кента первого спросили, почему он прошляпил такой громкий скандал, бьющий по репутации США на мировой арене», - написал журналист.

Максимально неконкретное заявление СБУ спустя месяц после скандала свидетельствует о том, что Служба не рискнула вмешиваться в противостояние Виктора Медведчука и Госдепартамента США.

«С другой стороны, Кент прямо сказал, что главной движущей силой скандала является Виктор Медведчук. Но СБУ не стала называть никаких конкретных имен и фамилий. Поэтому максимально размытое заявление СБУ спустя месяц после начала скандала говорит о том, что СБУ опасается вмешиваться в противостояние Медведчука и Госдепартамента США», - пришел к выводу журналист Эдуард Долгачев.