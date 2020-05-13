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Как стало известно нам из заслуживающих доверия источников, 13 мая 2020 года в 10 часов утра ряд националистических организаций, отрицающих роль украинского народа в разгроме гитлеровцев в Великой Отечественной войне, планируют с помощью морального и физического террора заблокировать работу Краеведческого музея в селе Межирич Каневского района Черкасской области, который был торжественно открыт 9 мая 2020 года,  к 75-летию Великой Победы. Об этом сообщает пресс-служба «Оппозиционной платформой – За жизнь».

«Этот музей содержит экспонаты, рассказывающие об укладе жизни и быте селян, борьбе за независимость против гитлеровских захватчиков и последующем восстановлении народного хозяйства, борьбе за защиту правопорядка и конституционного строя, 6-летнем вооруженном противостоянии на Востоке Украины», - заявил нардеп Василий Нимченко.

Подобные действия фашиствующих националистов из различного рода «корпусов», «воссоединений» и «демократических сокир» являются проявлением фашистской идеологии, они стремятся уничтожить неугодную историческую память, разрушить культуру и диктовать обществу тоталитарную националистическую идеологию.

Расправа националистов над нашей памятью и гордостью украинского народа за ратный и трудовой подвиг наших предков, обеспечивших победу в Великой Отечественной войне, планируется на фоне попустительства органов правопорядка и спецслужб во время карантина.

ОПЗЖ требует от правоохранительных органов выполнить свой долг, защитить музей, не допустить политического вандализма над памятью, защитить историческую память территориальной громады Межирича и Украины в целом.
ForUm

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