Народные депутаты из группы «Львовщина» обратились в Службу безопасности Украины и Офис генпрокурора дать правовую оценку заявлению нардепа из ОПЗЖ Ильи Кивы, который назвал Львовскую область «колыбелью украинского фашизма».

Текст обращения опубликовал в Facebook нардеп из фракции «Слуга народа» Евгений Петруняк.

«Депутат от «Оппозиционного платформы - За жизнь» Илья Кива назвал Львовскую «колыбелью украинского нацизма». Тем самым Кива повторил тезис сталинской пропаганды, которая сегодня стала инструментом войны, которую Путин развязал против Украины. Пропаганды по своей сути человеконенавистнической, тоталитарной и глубоко украинофобской», - подчеркивается в обращении.

«В 30-50-х годах прошлого века формулировка об «украинском фашизме» стали своеобразным оправданием коммунистического геноцида против украинского народа. Сегодня подобные ярлыки прямо служат интересам Кремля, потому что с их помощью враги Украины пытаются разжечь ненависть между украинцами, разделить нас на региональной и этнической основе», - отмечают нардепы.

Также они призвали председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова, премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и президента Украины Владимира Зеленского дать публичную политическую оценку подобным высказываниям.

В ответ Кива написал: «Зашевелились гниды! Распереживались, что их вскрыли. Хочу заметить, что подобная стратегия и у ЛГБТ-сообщества, хорошо финансируемого сегодня западными фондами, которые всячески пропагандируют свою гомосексуальную религию, но требуют наказания для нас».

