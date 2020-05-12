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Несмотря на карантин и запрет массовых акций, празднование Дня Победы впервые за долгие годы было похоже на нормальный праздник. Такими впечатлениями поделилась в Facebook телеведущая и блогер Татьяна Чугаенко.

«А вы заметили, что этот День Победы впервые за долгое время был похож на нормальный праздник? На тот, каким он был раньше. И всё получилось, даже, невзирая на карантин», - написала она.

Чугаенко написала, что в День Победы порадовали некоторые политики, но сразу уточнила, что не имеет в виду Зеленского.

«Соотечественники порадовали, не скрою. И некоторые политики порадовали тоже. Я сейчас не о президенте, как вы понимаете», - отметила она.

«Накануне 9 мая все 13 тысяч ветеранов получили подарки, этим занимался Виктор Медведчук. Конфеты и другие продукты (всего 200 тонн!). Это важно. Но внимание и уважение к людям, которые ковали ту самую Победу, им нужно не меньше. И нужно не только им», - уверена телеведущая.

Чугаенко написала, как многие ее знакомые делились в Facebook фотографиями организованного партией Медведчука автопробега, в котором принимали участие.

«А сам День Победы отметили праздничными акциями, многие мои знакомые выставляли в Facebook свои фотографии с автопробега, который организовала ОПЗЖ. В условиях карантина сложно отмечать «на широкую ногу», да и «Бессмертный полк» кое-кому как кость в горле. И автопробеги стали замечательным выходом из ситуации, таким образом ОПЗЖ и другие политические силы и общественные организации нашли прекрасный способ обойти запрет на массовые акции, не нарушая закон», - написала телеведущая.

Чугаенко отметила, что у партии Медведчука была четкая структура празднования Дня Победы – проявили заботу о людях, организовали масштабные празднования и запустили новую общественно-политическую инициативу.

«Автопробеги провели в Киеве, Одессе, Херсоне и во многих других городах. Плюс флешмоб по Украине «День Победы»- наша песня». И потом Виктор Медведчук заявил, что создает «Национальный фронт в защиту исторической памяти». Цель - прекратить фальсификацию истории. Дай Бог, чтобы получилось.

В общем, всё чётко и структурировано: подарки-праздник-политическая позиция», - пояснила телеведущая.  

Пока одни политики «скорбели и примирялись», пишет Чугаенко, имея в виду Зеленского, Порошенко и прочих, только ОПЗЖ отметила День Победы с таким размахом, чтобы все поняли - это великий праздник.

«И пока одни политики показательно «скорбели и примирялись», другие ясно дали понять: День Победы – великий праздник. И точка. Без вариантов», - категорически заявила телеведущая и блогер Татьяна Чугаенко.
ForUm

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