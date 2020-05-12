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Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук и народный депутат Украины Ренат Кузьмин направили депутатский запрос премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, главе Минздрава Максиму Степанову и министру обороны Андрею Тарану с требованием ответить на вопросы, связанные с деятельностью американских биолабораторий на территории Украины.

Депутаты от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» напомнили, что в августе 2005 года Минздрав Украины и Минобороны США подписали Соглашение о сотрудничестве в области предотвращения распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия.

Это соглашение предусматривает сбор и хранение всех опасных патогенов на территории Украины в лабораториях, финансируемых США, а также по запросу американской стороны обязывает передавать Соединенным Штатам копии опасных штаммов для дальнейших исследований.

Нардепы акцентировали внимание на том, что нынешними исполнительными агентами этой программы в Украине являются Министерство здравоохранения, Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, Национальная академия аграрных наук и Минобороны.

Согласно действующему законодательству Украины, Минздрав и Минобороны являются центральными органами исполнительной власти, деятельность которых направляется и координируется Кабинетом министров.

«Деятельность украинских биологических лабораторий в пользу Министерства обороны США была предметом многочисленных журналистских расследований, в ходе которых получена информация о том, что в 2010–2012 годах власти Украины инициировали проверки по вопросам соблюдения норм безопасности биологическими лабораториями. Одну из правительственных комиссий возглавил начальник управления капитального строительства Министерства обороны Украины А. Илюха. Проверкой выявлен ряд грубых нарушений, которые могут привести к утечке штаммов опасных инфекций. Даже зафиксирован факт вывода вытяжной вентиляции в помещение дошкольного учреждения. Повторная проверка проводилась по инициативе тогдашнего вице-премьер-министра В. Хорошковского», – говорится в запросе Виктора Медведчука и Рената Кузьмина.

Учитывая вышесказанное, парламентарии просят премьер-министра, а также руководителей Минздрава и Минобороны сообщить, соответствует ли действительности информация о проведении правительственными комиссиями Украины проверок по вопросам соблюдения норм безопасности американскими биолабораториями, создание (строительство, ремонт, реконструкция и т. п.) и функционирование которых финансируется правительством США по условиям Соглашения о сотрудничестве в области предотвращения распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия, от 29 августа 2005 года. Если эта информация верна, то когда, кем, где именно и какие проверки проводились и каковы результаты этих проверок.

Также Медведчук запрашивает информацию о том, в каких населенных пунктах расположены биолаборатории, в которых выявлены нарушения норм безопасности, и какие меры реагирования приняты властью для устранения нарушений, если таковые имели место.

Кроме того, народные депутаты требуют ответа на вопрос, действительно ли имел место факт вывода вытяжной вентиляции биолаборатории в помещение дошкольного детского учреждения. Если да, то в каком населенном пункте находится лаборатория и это детское учреждение.

Помимо этого, Медведчук просит сообщить, было ли инициировано досудебное расследование фактов нарушений, выявленных в ходе проверок биолабораторий и направлялись ли материалы проверок в правоохранительные органы или в органы прокуратуры.

В подтверждение информации Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин просят предоставить копии актов проверок (если таковые проводились), писем в правоохранительные органы (органы прокуратуры) и актов правительства по рассмотрению результатов проверок.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что находящиеся на территории Украины объекты, подчиняющиеся Минобороны США и выполняющие поставленные им задачи, де-факто являются военными базами США, действующими на территории нашей страны, что прямо запрещено статьей 17 Конституции Украины.
ForUm

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