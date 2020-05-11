Народный депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Василий Нимченко в День Победы в Великой Отечественной войне принял участие в открытии краеведческого музея в Межириче Каневского района на Черкасчине. Об этом сообщила пресс-служба политсилы.

Парламентарий подчеркнул, что партия эффективно работает и реализует свою идеологию, предполагающую уважение к ветеранам, уважение к украинскому народу, уважение к памяти.

«Мы сегодня были на Черкасчине, открыли музей – источник образования для людей, где представлены в том числе и фотографии, свидетельствующие о героической борьбе нашего народа во время Великой Отечественной войны. Мы побывали возле обелисков, у памятников Славы нашим великим воинам, у памятника погибшим партизанам...» – рассказал Нимченко.

Нардеп подчеркнул, что идеология партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и ее лидеров – Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко – предусматривает оказание помощи ветеранам. «Это самое малое, что мы можем сделать, чтобы передать то душевное тепло, благодарность, которые мы ощущаем по отношению к ним, и ту гордость, которую за них испытываем», – сказал Василий Нимченко.

«Их мало осталось, но, поверьте, на сегодняшний день вам скажет лидер Черкасской областной организации – их 465 человек, которые знают, что такое запах пороха. И мы их всех нашли, мы пришли в каждую семью, в каждый дом. Да, они больны, прикованы к постели, не очень хорошо слышат, многие из них не ходят и не разговаривают, но мы каждого нашли и поздравили с Днем Великой Победы», – отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что для ветеранов это очень важно: «Надо было видеть этот блеск в их глазах, слезы на глазах – это то, что пронимает до души».

«Ветеранам необходимо внимание, и поэтому наша политсила, чьи лидеры, в том числе Виктор Медведчук и Оксана Марченко, Юрий Бойко, и все наши побратимы по партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» делают все для того, чтобы День Победы оставался настоящим праздником», – отметил Василий Нимченко.

Напомним, председатель Политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук в День Победы заявил: «Мы инициируем создание общественного движения и будем организаторами этого движения под названием «Национальный фронт за защиту исторической памяти»… Историческая память сегодня нуждается в том, чтобы мы ее не просто восстановили, а мы ее чтили и уважали».