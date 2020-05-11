Благотворительный фонд Вадима Рабиновича «За жизнь» вместе с Благотворительным фондом Татьяны Плачковой передали продуктовые наборы Одесской региональной ассоциации евреев – бывших узников гетто. Ассоциация направит их людям, которые на себе испытали все ужасы нацистских репрессий. Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Татьяна Плачкова.

«Одесса помнит ужасы Холокоста. В этой трагедии погибло более 25 тысяч человек – мужчины, женщины, дети, молодые и старики. 375 бывших узников гетто и концлагерей живут сегодня в Одесской области. 287 из них – одесситы. Мы продолжаем помогать. 20 тыс. продуктовых наборов волонтеры молодежного крыла ОП-ЗЖ раздают по всей области», – отметила нардеп.

Также парламентарий поддержала акцию по передаче одесситам продовольственных наборов от Благотворительного фонда Оксаны Марченко и Виктора Медведчука.

«В канун Дня Победы мы передаём ветеранам войны, Обществу ветеранов-подводников и ветеранов флота Одессы продуктовые наборы. Пять волонтерских групп молодежного крыла Оппозиционной платформы – За жизнь ездят по Одесской области и поддерживают наших ветеранов и людей, которые сегодня находятся на грани выживания», – рассказала политик.

Нардеп пообещала, что сделает все, чтобы память о подвигах ветеранов жила вечно.

«Мы понимаем, как важен праздник 9 мая для памяти нашего народа и не позволим забыть подвиги ветеранов Великой Отечественной войны. Наши слова не расходятся с делами - именно поэтому мы помогаем тем, кто защищал нашу страну от нацистов», - подытожила Плачкова.

Напомним, акция помощи от благотворительного фонда Вадима Рабиновича «За жизнь» стартовала 17 апреля. В рамках акции волонтёры раздадут 20 тысяч продуктовых наборов жителям Одессы и области. Вместе с этим, с введением карантина волонтёры Благотворительного фонда Татьяны Плачковой стали оказывать помощь медикам региона. Средства индивидуальной защиты уже были переданы Одесскому областному центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, Татарбунарской центральной районной больнице, Одесской городской клинической больнице №11, трем педиатрическим отделениям многопрофильного медицинского центра Одесского национального медуниверситета, Центральным районным больницам Измаила, Болграда и Любашевки, сельским лечебным амбулаториям общей практики семейной медицины сел Криничное, Городнее и села Александровка Болградского района, а также села Великий Дальник Беляевского района Одесской области, врачам Центров первичной медико-санитарной помощи №5 и №16 в Одессе, Одесской синагоге для еврейской общины Одессы и юга Украины.