Мы восстановим социальную справедливость для ветеранов и детей войны, заявил народный депутат Украины от Оппозиционной платформы - За Жизнь Юрий Павленко, сообщает пресс-служба политсилы.

Накануне Дня Победы народный депутат, а также депутаты Житомирского областного совета Анатолий Мелашенко и Наталья Рыбак, депутат Житомирского городского совета Наталья Леонченко адресно доставили продуктовые наборы от фонда Оксаны Марченко и Виктора Медведчука участникам боевых действий, ветеранам, подпольщикам – всем, кто в 1941-1945 годах боролся за Победу на фронте и в тылу.

«В семье Оксаны Марченко и Виктора Медведчука помнят и чтят героев, которые воевали на передовой, работали для фронта, для Победы! К 75-й годовщине Дня Победы в Великой Отечественной войне они решили поздравить участников боевых действий, ветеранов – их сегодня более 13 000 по всей Украине. Это мужественные, смелые люди, это настоящие герои, которые завоевали мир для всего мира, для каждого своего потомка – для каждого из нас», – отметил Павленко.

Ветераны выразили искреннюю благодарность Оксане Марченко и Виктору Медведчуку за внимание и заботу. А гостям, что передавали подарки, рассказывали истории боевой славы и показывали архивные фото.

«Главное – это внимание: пришли, поздравили, пообщались. А за подарки отдельное спасибо. Приятно, что о нас помнят. Жаль, что в этом году не удастся уже традиционно пройти праздничным шествием к Монументу Славы моих собратьев, но помню каждого из них. Эта Победа – наше общее достижение», – сказал ветеран Великой Отечественной войны Павел Карпенко.

Также продуктовые наборы получат участники боевых действий по всей Житомирской области. В целом семья Оксаны Марченко и Виктора Медведчука закупила 200 тонн продуктов для 20000 продуктовых наборов для ветеранов, пенсионеров, людей с инвалидностью – всех, кто нуждается в помощи и поддержки в сегодняшнее сложное время – по всей Украине.

«Очень жаль, что на уровне государства подвиг Героев Великой Отечественной войны – забыт. Власть сознательно игнорирует свой долг и не желает отдать дань уважения мужеству и героизму борцов с немецко-фашистскими оккупантами. Сегодня ветераны, семьи фронтовиков, не вернувшихся домой, дети войны входят в категорию социально незащищённого населения. Их опекой и поддержкой занимаются неравнодушные и сознательные граждане. На законодательном уровне за социальную справедливость для ветеранов и детей войны борется парламентская фракция Оппозиционной платформы - За Жизнь. И эта справедливость будет восстановлена!» – резюмировал Павленко.