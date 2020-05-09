Власть во главе с Зеленским не захотела достойно отпраздновать День Победы 9 мая. Так прокомментировал обращение президента и практически полное отсутствие официальных мероприятий политический обозреватель Алексей Куракин.

«Знаете, иногда кажется, что предвыборное фото Зеленского на могиле деда – это банальный фотомонтаж. Иначе он бы знал и помнил - его героический дед, как и семь миллионов украинцев-освободителей, с гордостью носили форму Красной Армии», - поделился своими выводами журналист.

«Стесняется Зеленский простых слов: Красная Армия», - констатировал автор.

Поскольку власть показала, что Зеленский и «слуги» относятся к 9 мая так же, как Порошенко, пояснил Куракин, организацию празднования Дня Победы обеспечила «Оппозиционная платформа» Виктора Медведчука.

«Зеленые» просто показали, что относятся к празднику День Победы 9 мая точно так же как Порошенко и ему подобные. Поскольку власть не осилила достойно поздравить, партия Медведчука в этом году взяла на себя организацию празднования Дня Победы», - сообщил журналист.

«Всеукраинский флешмоб "День Победы" - наша песня", который организовала «Оппозиционная платформа – За жизнь» - это наш ответ. Песня «День Победы», которую люди включали в 12.00 по всей Украине - наш гимн», - написал он.

Куракин напомнил, что Виктор Медведчук поздравил и передал подарки каждому из 13 тысяч ветеранов, живущих в Украине.

«Наш ответ – это все 13 тысяч ветеранов, получившие к празднику подарки, доставку которых организовал Виктор Медведчук. Макароны, крупа, сгущенка, конфеты и многое другое – в первую очередь в знак уважения к людям, победившим в самой страшной войне в истории человечества», - написал он.

«Казалось бы, простой человеческий жест - а ветеранам радость. Им дорога память о подвиге героев Великой Отечественной, которую хранят миллионы украинцев», - пояснил журналист.

Куракин сообщил, что партия Медведчука организовала автопробег в честь Дня Победы.

«Наш приговор «зеленой власти» – это «Бессмертный полк» в соцсетях. И сотни тысяч людей, несущие через кордоны полиции и беснующихся националистов цветы к могилам павших», - описал он празднование Дня Победы.

«Автопробег, организованный «Оппозиционной платформой – За жизнь», флаги Победы, песни военных лет. Пусть «соросята» дрожат от песни «Катюша», как их кумиры когда-то истерили и в панике разбегались от залпов настоящих, грозных БМ-13 «Катюша», - привел сравнение автор.

По словам Куракина, еще одним подарком для ветеранов стало решение Конституционного суда, который восстановил льготы и обязал государство финансировать ветеранские организации.

«Сообщение Медведчука о том, что его политсиле удалось добиться решения Конституционного суда, который обязал восстановить льготы для ветеранов, обеспечить медицинский уход и дать финансирование ветеранским организациям – это еще один праздничный подарок для настоящих героев», - сообщил журналист.

«Как бы ни старались «примиряющиеся и скорбящие», а мы свою память не бросим!», - на такой высокой ноте закончил свой текст политический обозреватель Алексей Куракин.