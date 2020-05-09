Зеленский разочаровал своим обращением на 9 мая. Так блогер и общественный активист Сергей Ожегов у себя в Facebook прокомментировал выступление президента Украины в честь Дня Победы.

«Ни слова не сказал про Красную армию, которая разгромила нацистов. Зато непонятно к чему приплел армию США (?!!!)», - прокомментировал он.

Что касается партии «Слуга народа», пишет Ожегов, они в своем поздравлении вообще ляпнули, что День Победы – это день памяти и скорби.

«Расшифрую. День Победы в нормальном понимании – это праздник, а день памяти и скорби – это поминки. Чувствуете разницу? То есть, внешне «слуги» как бы чтят День Победы, а по сути дали понять, что идейно они вместе с Порошенко. А в ПЕС уже скорбят по полной, не оглядываясь на общественное мнение», - пояснил автор.

Ожегов отметил, что Тимошенко действует в стиле «и нашим, и вашим», а партия «Голос» официально вообще никак не поздравила с праздником.

И только партия Медведчука, написал Ожегов, так торжественно отметила День Победы, как на самом деле должна была сделать власть во главе с Зеленским.

«Единственные, для кого День Победы настоящий праздник – это ОПЗЖ. Когда видишь, как партия Медведчука подошла к празднованию Дня Победы – понимаешь, что все это должна была сделать власть во главе с Зеленским», - сделал вывод блогер.

Ожегов рассказал об автопробеге, организованном «Оппозиционной платформой» и флешмобе «День Победы» – наша песня».

«Вижу в ленте Facebook, как друзья из разных городов выставляют фото и с гордостью пишут, что приняли участие в автопробеге, который ОПЗЖ организовала в Киеве и других городах в честь Дня Победы. Другие участвовали во флешмобе «День Победы» - наша песня», когда в 12.00 люди по всей Украине включили песню «День Победы», - поделился автор.

Ожегов напомнил, как Виктор Медведчук добился, чтобы Конституционный суд восстановил все льготы ветеранам и обязал государство финансировать ветеранские организации.

«Сам Виктор Медведчук сообщил, что удалось добиться решения Конституционного суда, который обязал восстановить льготы для ветеранов, обеспечить медицинский уход и дать финансирование ветеранским организациям.

После возложения цветов у Вечного огня на Аллее Славы в Киеве глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» сообщил о запуске движения «Национальный фронт в защиту исторической памяти», - написал он.

Кроме того, Ожегов отметил, что накануне Дня Победы Оксана Марченко вместе с Виктором Медведчуком проявили заботу, организовав подарки для всех 13 тысяч украинских ветеранов.

«А накануне Дня Победы все 13 тысяч украинских ветеранов получили подарочный набор от Оксаны Марченко и Виктора Медведчука. И дело здесь не в подарке, а в отношении - так проявили, прежде всего, заботу о ветеранах ВОВ, потому что пожилым людям трудно даже в магазин бывает выйти», - напомнил он.

«В общем, когда видишь, как ведущие политики отмечают День Победы, сразу становится ясно, для кого 9 мая – это праздник, а кто «для галочки» записывает поздравления, лишь бы от него отвязались, а сам в кармане сжимает красный мак – символ Порошенко», - расставил точки над i блогер.

В завершение, Ожегов пояснил, почему Зеленский и другие первые лица отметили День Победы «из-под палки».

«Как и любым артистам, внешне хочется понравиться большинству украинцев, которые празднуют День Победы. Но Зеленский и компания постоянно выдают себя – они внутренне считают, что День Победы – это не их праздник», - заключил блогер Сергей Ожегов.