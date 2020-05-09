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Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук принял участие в национальном флешмобе «День Победы – наша песня», в ходе которого в полдень 9 мая ее исполнили  и слушали по всей Украине. Также лидеры партии возложили цветы к Вечному Огню на площади Славы и памятнику генерала Ватутина.

Медведчук рассказал, что активисты политсилы в преддверии Дня Победы «дошла до каждого ветерана Великой Отечественной войны – как участников, так и тех, кто трудился в тылу», поздравила всех ветеранов с этим великим, героическим праздником. Всего таких людей насчитывается в Украине 13 тысяч человек, и в канун дня победы каждому из них были вручены подарки.

Медведчук пообещал, что «наша фракция в парламенте будет продолжать борьбу за повышение пенсий для ветеранов Великой Отечественной войны до 7 500 гривен, будет отстаивать исполнение решения Конституционного Суда, которым восстановлены льготы ветеранам Великой Отечественной войны, достойное медицинское обслуживание и финансирование ветеранских организаций. Это наша задача, это наша стратегическая цель. Мы все в долгу перед героями Великой Отечественной войны, и этот долг должны отдать», – заявил Виктор Медведчук.

Политик также отметил: «Мы инициируем создание общественного движения и будем организаторами этого движения под названием "Национальный фронт за защиту исторической памяти"… Историческая память сегодня нуждается в том, чтобы мы ее не просто восстановили, а мы ее чтили и уважали».

«Наших героев создала история СССР и независимой Украины. Эту историю, это уважение, эту дань героизму мы должны сохранить! С великим праздником Победы!» – сказал Виктор Медведчук.
ForUm

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