Партия «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» поздравила украинцев с Днем Великой Победы. «Я хочу искренне поздравить всех наших ветеранов, в первую очередь ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий, тех, кто в тылу ковал Победу, которая была провозглашена 9 мая 1945 года», – сказал председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук после возложения цветов к Вечному огню в парке Славы.

Народный депутат рассказал, что его политсила в преддверии Дня Победы «дошла до каждого ветерана Великой Отечественной войны – как участников, так и тех, кто трудился в тылу», поздравила всех ветеранов с этим великим, героическим праздником.

Как отметил Виктор Медведчук, партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» и в будущем намерена не отступать от своих принципов и делать все, чтобы жизнь ветеранов в стране была достойной.

«И хочу сказать, что наша фракция в парламенте будет продолжать борьбу за повышение пенсий для ветеранов Великой Отечественной войны до 7 500 гривен, будет отстаивать исполнение решения Конституционного Суда, которым восстановлены льготы ветеранам Великой Отечественной войны, достойное медицинское обслуживание и финансирование ветеранских организаций. Это наша задача, это наша стратегическая цель. Мы все в долгу перед героями Великой Отечественной войны, и этот долг должны отдать», – заявил Виктор Медведчук.

Политик также отметил: «Мы инициируем создание общественного движения и будем организаторами этого движения под названием "Национальный фронт за защиту исторической памяти"… Историческая память сегодня нуждается в том, чтобы мы ее не просто восстановили, а мы ее чтили и уважали».

Стоит отметить, что, соблюдая все карантинные меры, связанные с пандемией коронавируса, партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» все же нашла способ привлечь внимание к празднику Великой Победы, организовав автопробег. Руководители партии останавливаются возле каждого памятного монумента и возлагают цветы, отдавая дань великому подвигу народа, победившего фашизм.

Депутаты от «Оппозиционной платформы – За жизнь» также призвали всех присоединиться к всеукраинскому флешмобу и спеть песню «День Победы».

«Наших героев создала история СССР и независимой Украины. Эту историю, это уважение, эту дань героизму мы должны сохранить! С великим праздником Победы!» – сказал Виктор Медведчук.