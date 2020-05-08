Помощник заместителя госсекретаря США Джордж Кент, назвавший информацию об американских биолабораториях фейком, фактически обвинил во лжи посольство США. Об этом написала в Facebook медиа-менеджер Елена Скидан.

«По версии Госдепартамента, герой дня – это Виктор Медведчук. Сами сказали! Один из высших чинов Госдепа разразился целой обиженной тирадой в его адрес и адрес «1+1». Джордж Кент, одно время в статусе и.о. руководивший посольством США в Киеве, как обиженная школьница разразился целой тирадой на тему «Медведчук разгоняет российские фейки о биолабораториях США», - написала она.

Елена Скидан поясняет, что «таким своим заявлением один из высших чинов Госдепартамента – а Кент у нас помощник заместителя Майкла Помпео – только усугубил ситуацию».

«Потому что раньше наличие биолабораторий Пентагона (кстати, почему Пентагона, а не Минздрава?) официально признало посольство США. Посольство еще и разместило на официальном сайте разместило список биолабораторий Пентагона», - пояснила она.

В подтверждение своих слов Скидан привела ссылку на сайт посольства США, где перечисляются американские биолаборатории в Украине - https://ua.usembassy.gov/uk/embassy-uk/kyiv-uk/sections-offices-uk/defense-threat-reduction-office-uk/biological-threat-reduction-program-uk/.

Елена Скидан пишет, что после заявления Джорджа Кента становится непонятно, кому верить – Госдепартаменту или посольству США.

«А теперь со слов Джорджа Кента выходит, что посольство США разгоняет фейки. Волки от испуга скушали друг друга? И вот теперь непонятно, кому верить? Если посольству США - то они признали, что биолаборатории есть. Если одному из высших чинов Госдепартамента – то биолабораторий нет», - пояснила она суть проблемы.

«Мы же знаем, что такие уважаемые люди всегда говорят только правду. Бывший глава Госдепартамента Колин Пауэлл – нашедший, а потом потерявший биологическое оружие в Ираке - тому яркий пример…», - она напомнила скандал, когда выяснилось, что обвинения Пауэлла в адрес Ирака оказались неправдой.

«В общем, все смешалось в доме Помпео…», - иронизирует Скидан.

Елена Скидан констатировала – в Госдепартаменте пришли к выводу, что главным оппонентом США является Виктор Медведчук, который и стоит за громким скандалом с военными биолабораториями Пентагона на территории независимой Украины.

«А на самом деле, думаю, эту тираду нужно понимать так. Во-первых, в Госдепе считают именно Медведчука главным виновником скандала с биолабораториями Пентагона. Напомню, что скандал выплеснулся на международный уровень, потому что МИД КНР официально «предъявил» американцам за биолаборатории и потребовал их закрыть. Во-вторых, в Белом доме осознали, что именно он сегодня – главный противник США в Украине. Да он и не скрывает», - констатировала медиа-менеджер Елена Скидан.