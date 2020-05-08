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По данным Комитета избирателей Украину с начала года 10 народных депутатов пропустили 90% голосований в Верховной Раде, сообщает пресс-служба КИУ.

Антилидером по участиею в голосованиях среди всех народных депутатов является Александр Герега (совладелец сети «Эпицентр»), который за период с 1 января по 6 мая 2020 принял участие лишь в 0,38% голосований. Всего депутат нажал кнопку 8 раз за более чем четыре месяца работы. Депутат проголосовал за ряд законов, связанных с противодействием коронавирусу и поддержал назначение И. Венедиктовой генеральным прокурором и Петрашко - министром экономики.

Критически низкие показатели голосований также в бизнесмена и столичного застройщика Вадима Столара (ОПЗЖ) - принял участие в 1,1% голосований (нажал кнопку «за», «против» или «воздержался» лишь 23 раза).

Среди антилидеров по участию в голосованиях – волынский бизнесмен и совладелец сети автозаправочных комплексов WOG Степан Ивахив (группа «За будущее»). Депутат принял участие лишь в 3,2% голосований за четыре месяца.

В перечне депутатов, которые почти не голосуют, находится бывший телеведущий 1+1 Александр Дубинский («Слуга народа»), который принял участие лишь в 4,2% голосований.

Также среди антилидеров по голосованиями в Раде – Антон Яценко («За будущее») - 4,8% голосований, Игорь Палица («За будущее») - 6,7%, Дмитрий Шенцев (внефракционный) - 6,4%, Геннадий Вацак («За будущее») - 8,9%, Вадим Рабинович (ОПЗЖ) - 8,9% и Игорь Абрамович (ОПЗЖ) - 9,9% голосований.

Всего, начиная с 1 января, в Раде прошло 2088 голосований.
ForUm

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