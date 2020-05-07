Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратился к телеканалам «1+1» и NewsOne из-за информации о «секретных лаборатории США в Украине», сообщила председатель Нацсовета Ольга Герасимьюк.

«Мы имели недавно огромную волну обсуждений по этим так называемым «секретным лабораториям», которые якобы работают в Украине. Запущена эта волна очень давно, еще когда соглашение с американскими исследователями в Грузии подходило к концу. Тогда Россия запускала эти фейки. В этом году в декабре истекает срок соглашения сотрудничества с исследователями в Украине и, соответственно, была запущена эта волна», - объяснила Герасимьюк во время заседания, передает Радио Свобода.

По ее словам, эта информация была подхвачена несколькими украинскими телекомпаниями.

«К большому сожалению, это было подхвачено несколькими компаниями, вызвала огромное возмущение и стилистика, в которой это происходило, в трансляциях на «1+1», NewsOne. Соответственно, мы получили от известной и авторитетной компании, как StopFake, опровержения тех тезисов, которые запускались в эфир... Мы обращаемся с письмами к названным мной компаниям относительно этого явления, которое мы все наблюдали», - добавила Герасимьюк.

Она отметила, что сегодня Нацсовет передает в комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики внести изменения в законодательство, поскольку сейчас регулятор не имеет достаточно полномочий для противодействия дезинформации.

27 апреля в программе «Секретные материалы» на телеканале «1+1» говорилось о том, что в Украине якобы «секретно» работают биологические лаборатории США, которые могут быть причастны к разработке бактериологического оружия и вспышек болезней.

Перед этим на сайте партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» появилось обращение лидера этой политсилы Виктора Медведчука к президенту, а также к руководителям МЗ, Службы безопасности и председателя правительства с требованием предоставить информацию о «работе в Украине 15 военных биолабораторий США».

6 мая представитель Государственного департамента США Джордж Кент заявил, что телеканал «1+1» в своем материале об «американских биолабораториях» в Украине повторил российский фейк.

Информация о программе борьбы с биологической угрозой Министерства обороны США является публичной. В октябре 1993 года был создан Украинский научно-технологический центр.

«Программа борьбы с биологической угрозой Министерства обороны США работает в Украине вместе с украинским правительством над обеспечением консолидированного и защищенного хранения возбудителей болезней и угрожающих токсинов в соответствующих государственных учреждениях, так чтобы при этом можно было проводить мирные исследования и разрабатывать вакцины», - объясняет посольство США суть программы.

В УНТЦ участвуют Азербайджан, Европейский союз, Грузия, Молдова, Украина, США и Узбекистан.