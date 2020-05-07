Украинская новостная платформа «112.International» 29 апреля 2020 года сообщила о встрече в рамках «Парламентского измерения «нормандского формата» после окончания «коронакризиса».

Главным моментом анонсированной встречи является инициатива председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука создать «Парламентское измерение «нормандского формата». Об этом сообщил в интервью член Бундестага и председатель германо-российской парламентской группы доктор Робби Шлунд.

«План Виктора Медведчука – интересный план, о котором мы слышали ранее, который обсуждали, и он нуждается в поддержке. Это очень важно. Это хорошая идея для парламентариев говорить о решении для украинского Востока. У этой инициативы есть цель – имплементировать мирный процесс разрешения конфликта на Востоке Украины», – заявил немецкий политик.

Сообщается, что еще в январе 2020 года Робби Шлунд и его коллеги, Вальдемар Хердт и Петр Быстрон на встрече «Межпарламентский диалог во имя мира в Украине» в Берлине приветствовали Виктора Медведчука, представившего план мира на Донбассе, необходимость диалога с ОРДЛО, а также экономическую ситуацию в Украине.

«После разговора с Виктором Медведчуком и другими политиками в Берлине мы обсуждали структуру концепции. Мы говорили с другими членами немецкого парламента, и они заявили: хорошо, мы также хотели бы поддержать процесс. После «коронакризиса» необходимо запланировать поездку, и мы бы хотели пригласить основных игроков в Берлин, где разные стороны за столом переговоров смогут обсудить план Медведчука. Надеемся, что мы получим приглашение от господина Медведчука встретиться в Европе или, возможно, в будущем в Украине», – проинформировал Шлунд.

Также политик напомнил, что Виктор Медведчук не только выдвинул идею «Парламентского измерения «нормандского формата»«, но и возглавил межфракционное парламентское объединение в Верховной Раде «Межпарламентский диалог во имя мира: Украина ‒ Россия ‒ Германия ‒ Франция», призванное поддержать парламенты стран «нормандского формата», чтобы решить конфликт на Донбассе.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что закрепление постоянно действующего особого статуса – единственный путь к установлению мира на Донбассе и возвращению неконтролируемых территорий.