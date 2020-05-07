О том, как Банковая действует в столице, какие схемы использует, и кого поставила своим «смотрящим» по Киеву, читайте в материале Lenta.UA.

Уже скоро год, как вокруг поста мера Киева идет позиционная борьба между представителями президента Владимира Зелинского, который понимает, что без захвата Киева ему власть долго не удержать, а также нынешним мэром Виталием Кличко, который рассчитывает удержаться в своем кресле. Главы президентского офиса – главные исполнители воли Владимира Александровича избрали диаметрально противоположные стратегии по захвату киевской высоты. Так, экс-глава ОПУ Андрей Богдан в свойственной ему манере пошел на Кличко с шашкой наголо, попытавшись уволить последнего с должности главы Киевской городской государственной администрации. Но уже в тот момент будущий глава офиса Андрей Ермак выбрал стратегию по отношению к Кличко по принципу «поделить и отнять». Пока он был простым советником президента, ему удалось уговорить Зеленского смягчить нападки на столичного градоначальника взамен на кадровые перестановки в мэрии в пользу людей, предложенных самим Ермаком. Так первым представителем Ермака в киевской администрации стал Алексей Кулеба, который был поставлен директором департамента благоустройства КМДА, кэшировать родные Ермаку МАФы.

Теперь же, когда Андрей Борисович получил единоличный доступ к «телу» и окреп на своей должности, он приступил ко второй части стратегии. Уже несколько месяцев к ряду по всем крупным киевским бизнесменам ходят гонцы от нового «смотрящего» за Киевом Дениса Комарницкого. Денис Комарницкий, по информации СМИ, последние годы был подручным старого «смотрящего» за Киевом Вадима Столара, с которым работал еще со времен команды экс-мэра Киева Лени «Космоса» Черновецкого. Как же Комарницкому удалось обскакать Столара и попасть сразу в «смотрящие»? Все очень просто: нужно просто быть спонсором и руководителем предвыборной кампании кума Ермака – Николая Тищенко.

Справка.

Тищенко Николай Николаевич. 1972 г.р. Окончил Киевский инженерно-строительный институт (КИСИ). Николай начинал свой трудовой путь, по данным СМИ, как Коля Оболонский – бригадный ОПГ Савлохи. В официальной же биографии Тищенко рассказывает, что с середины 90-х годов он занимался предпринимательской деятельностью и является президентом и владельцем сети ресторанов «Наша карта» («Велюр», «Ришелье», «Сейф», «Тургенеф» (закрыт), суши-бар «Пушистый», «Olmeca Plage», «Три вилки» (закрыт), якобы основанной в 2007 году. Помимо сети ресторанов Тищенко является учредителем ряда общественных организаций, среди которых особо можно выделить Общественную организацию «Наша гордость» (ЕДРПОУ 37143057) в учредителях которой мы нашли того самого кума Тищенко – Ермака Андрея Борисовича, а в руководстве бизнес-партнеров Тищенко Дмитрия Бондаря, Владимира Ситака, Виталия Юденкова, а также формального бенефициара фирм Ермака – Юлия Науменко.

Как сообщал осенью прошлого года народный депутат 8 созыва Юрий Левченко, руководителями предвыборной кампании столичного ресторатора Тищенка были сопредседатель фракции «Блок Леонида Черновецкого» Денис Комарницкий и действующий депутат Киевсовета Алла Шлапак (фракция «Единство»). Но не только совместно проведенные выборы объединяют кума Ермака с командой Черновецкого, который уже понемногу подумывает в в Украину после изгнания и нанимает себе помощников и обслугу. Такую связь с командой экс-мэра мы можем проследить через ресторанный бизнес Тищенко. После избрания депутатом Тищенко начинает подчищать «хвосты» и выходить из большинства фирм, но электронные архивы не горят и дают нам раскладку по бизнес связям всей сети «Наша Карта».

Аналитическая система Clarity Project дает нам данные, что Николай Николаевич Тищенко вместе со своим бизнес-партнером Владимиром Петровичем Шапенко владеют патентами на все названия ресторанов сети «Наша Карта». Проследив же бизнес-владения Владимира Шапенко и самого Николая Тищенко мы находим, что помимо самого Шапенко совладельцами некоторых ресторанов выступают структуры близкие к семейству Черновецких. Так непосредственно Тищенко был соучредителем двух фирм ООО «КЕПЛЕР452» (ЕГРПОУ 40012708) и ООО «ДРУЖБА БРАНЧ» (ЕГРПОУ 39159069) вместе с ООО «КУА «ВАЛПРИМ» (ЕГРПОУ 37449096), которая строила ЖК «Комфорт Таун» для семьи Черновецких. Обе фирмы Тищенко и семьи Черновецких находятся по адресу ул. Болсуновская 13-15 в IQ business center в котором размещен ресторан COIN сети Тищенко. Владимир Шапенко так же является партнером ВАЛПРИМа в фирме ООО «ГРУППА «НОВЫЙ МИР» (ЕГРПОУ 42643973) которое находится по адресу ЖК «Комфорт Таун». В то же время злые языки утверждают, что и вся остальная сеть ресторанов построена на деньги Черновецких.

Как мы понимаем, благодаря бизнес-связям Тищенко должен был плотно общаться со всей бизнес и политической командой экс-мэра, ярким представителем которой является Денис Комарницкий, о котором немало писали, как о человеке, который обеспечивал юридическое прикрытие захвату киевской недвижимости и киевских земель, находясь руководителем именной фракции Черновецкого в Киевсовете.

Справка

Комарницкий Денис Сергеевич. 1978 г.р. Окончил КНУ им. Т. Шевченко по специальности право. С 2000 по 2002 год – консультант-организатор Киевской городской организации Народно-демократической партии. С 2002 по 2006 год – исполнительный директор ООО "Юридическая фирма "Правозащитник". С 1 января 2006 года – учредитель, бенефициар и директор ООО "Центр развития экономики и права" (ЕГРПОУ 33996230), профиль – деятельность в сфере права, консалтинг. С 2008 по 2014 год – депутат Киевсовета VI созыва. Был сопредседателем фракции “Блока Леонида Черновецкого”, членом постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития. В августе 2010 года Денис Комарницкий был избран председателем наблюдательного совета ПАО “Киевгорстрой”. Хоть Комарницкий юридически не засвечен в бизнесе семьи Черновецких, но следы их близкого контакта присутствуют. Так, супруга Комарницкого Ирина была совладелицей ООО «Украинская риелторская компания» (ЕГРПОУ 36531411) совместно с женой одного из главных держателей активов семьи Черновецкого - Олександра Супруненко Еленой.

Будучи всегда младшим партнером и прислугой у Черновецких, а затем у Столара, Комарницкий не может сейчас охватить все городское хозяйство и для этого он согласовал с Ермаком партнера по дерибану Киева – Сергея Николаевича Кучера, который через ряд фирм контролирует строительную корпорацию Edelburg, которая строит ряд скандальных объектов в Печерском районе и в черте старого Подола. Также он контролирует часть печально-изветсного УКРБУДа, который в прошлом году практически обанкротился и сейчас объекты незавершенного строительства достраивает «Киевгорстрой».

Справка.

Кучер Сергей Николаевич, 1975 г.р. начинал свой бизнес в начале 90-х с компанией НЕСТ (Недвижимость столицы), которая скупала и приватизировала за бесценок киевскую недвижимость и землю. Потом организовал ряд строительных фирм. В 2006 году стал депутатом Киевсовета от блока Кличко, но потом перебежал в Партию Регионов. В 2010 году получил должность начальника Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) в городе Киеве с которой был уволен после Революции Достоинства. За годы работы в ГАСИ отметился во всех крупных строительных скандалах. С 2017 года начал светиться в строительном бизнесе под брендом Edelburg development.

Что же пилят и дерибанят новые «смотрящие»? Прежде всего они под себя собрали весь строительный блок мэрии за исключением «Киевгорстроя». Так, полностью под их контроль перешли финансовые потоки: КП Спецжитлофонда, КП Житлоинвестбуд-УКБ, КП «Финансовая компанія «Житло-Инвест», КП «Инженерный центр», КП «Житлосервис». При этом они не заводят своих подрядчиков, а доводят сегодняшним подрядчиком «цифры», которые должны пойти, по их словам, «на предвыборную кампанию Слуг Народа в Киеве и мэрскую компанию Тищенко». Всех же несогласных они пугают репрессивными действиями со стороны ведомства Баканова с которым, как они говорят, «согласовал эти вопросы Ермак».

Уже во время подготовки статьи в телеграмме и Facebook появилось видео, как новый смотрящий Денис Комарницкий разговаривает с профильным заместителем мера по строительству Вячеславом Непопом, в подчинении которого находятся вышеозначенные коммунальные предприятия, и в нецензурной форме рассказывает, кого и как он будет снимать с должностей.

Помимо прямого контроля за бюджетными стройками, Комарницкий через Кучера собирает дань с частных застройщиков с применением структур ГАСИ, которые никак не доликвидируют.

Впрочем, только строительной сферой интересы группировки не ограничиваются. Как стало известно нашему изданию, на прошлой неделе гонцы от Комарницкого и Кучера пришли к бизнесменам, которые занимаются сферами ЖКХ и начали доносить информацию о «тарифах» на работу с «Киевводоканалом» и «Киевтеплоэнерго». Также уже полугода городской департамент благоустройства (во главе с упомянутым выше Кулебой) устраивает передел на рынке уличной торговли и незаконных МАФов.

В итоге, за чуть меньше чем год с момента обретения полной власти «слугами народа» в лице самых достойных их представителей – Ермака, Тищенко, а также их союзников по «дерибану» Комарницкого и Кучера – Киев взят под полный контроль. Только вот возникает вопрос, а в курсе ли этих действий наш президент? Знает ли, что его представители в Киеве ничем не отличаются от команд «мародеров» предыдущих президентов, которые точно так же брал под контроль финансовые потоки мэрии? Если же Зеленский в курсе происходящего, то выходит, что он полностью санкционирует действие своего офисного работника, задействуя силовой ресурс для увеличения финансирования своей партии в Киеве…