Эта идея уже давно реализована, причем на уровне парламентов Украины, России, Франции и Германии. Так публицист и политтехнолог Дмитрий Джангиров прокомментировал в Facebook инициативу главы Офиса президента Андрея Ермака добавить в состав Минской контактной группы представителей Кабмина и Верховной Рады.

«Очевидно, что данная идея стала реакцией на целый ряд событий. Во-первых, на нулевой результат последних переговоров в режиме видеоконференции глав МИД «Нормандской Четверки». Во-вторых, на новые подходы к мирному решению конфликта на Донбассе со стороны влиятельной «Международной Кризисной Группы» (обнародованы 27 апреля), которые предусматривают учет интересов России», - написал он.

Но самое главное, подчеркнул Дмитрий Джангиров, ОП позаимствовал идею, которую предложил глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук.

«Но самое главное, что эта идея не нова – привлечь парламенты стран «нормандской четверки» к мирному урегулированию на Донбассе первым предложил Виктор Медведчук», - поясняет публицист.

Причем, как уточнил Джангиров, Медведчук уже реализовал эту идею, запустив «Межпарламенский диалог во имя мира: Украина – Россия – Франция - Германия».

«И на самом деле Медведчук это уже реализовал - после карантина делегации Украины, России, Франции и Германии официально запустят «межпарламентский диалог во имя мира» в Страсбурге», - анонсировал публицист.

«Межпарламентский диалог во имя мира: Украина-Россия-Германия-Франция» создан в ноябре 2019 года. И вот теперь ОП заимствует эту идею – видимо, убедившись, что она работает», - пояснил он.

«Действительно, работает. – пишет Джангиров. - Украинская делегация «Межпарламентского диалога» во главе с Виктором МЕДВЕДЧУКОМ уже провела встречи со своими коллегами в Сенате Франции (23 января), в Бундестаге ФРГ (28 января) и Государственной Думе РФ (10 марта). Везде идея создания парламентского измерения Нормандского формата была принята весьма благосклонно, после карантина ждем встречу всех делегаций в «парламентской столице» Евросоюза – Страсбурге.

Поэтому переговорная площадка, о которой говорит глава ОП, давно создана, пояснил Джангиров причем на более высоком уровне – на уровне парламентов Украины, России, Франции и Германии.

«Т.е., этот инструментарий, о котором говорит ЕРМАК, уже создан – во всяком случае, на парламентском уровне, и, что немаловажно, в рамках более широкого – нормандского формата, а не Минской ТКГ. Более того, Медведчук изначально заручился согласием партнеров – России, Франции и ФРГ - по будущей межпарламентской переговорной площадке, дополняющей «Нормандский формат», -

Джангиров предлагает не удивляться, что украинцы «не услышали гневного хора соросят во всех либеральных СМИ (как это было, например, с «12 шагами» в рамках Давоса) на то, что в ОП предлагают реализовать идею Медведчука».

«Дело в том, что главным спонсором "Международной Кризисной Группы" (которая на днях обнародовала очередной мирный план – см. выше) является Джордж Сорос (в лице фонда «Открытое общество»), значительные вклады также делают Еврокомиссия и МИДы Германии и Швеции. При таком раскладе соросята засунули языки глубоко … в резерв», - иронизирует публицист.

В завершение, Джангиров подчеркнул, что главная цель – это мир на Донбассе, а форматы и переговорные площадки – это только инструмент.

«Наконец, давайте определимся с целями. Виктор МЕДВЕДЧУК с самого начала обозначил, что цель «межпарламентского диалога» - это мир на Донбассе. А форматы и переговорные площадки – это инструментарий. И если ОП заимствует эту идею, чтобы на Донбассе, наконец, прекратилась война и наступил мир - тогда это имеет смысл. А если это слова ради пиара – тогда нет», - расставил акценты публицист и политтехнолог Дмитрий Джангиров.