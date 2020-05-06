В сравнении с императорами Древнего Рима украинская власть во главе с Зеленским проигрывает – даже такому одиозному персонажу как Нерон. Об этом пишет на сайте «Корреспондент» журналист Юрий Лукашин.

«Подумал, не те ли самые, которые «зеленые» во главе с Зе встречали в Гостомеле?», - написал он.

Юрий Лукашин напомнил, что в Древнем Риме власть была обязана помогать бедным согражданам.

«Немногие знают, а еще в Древнем Риме государство должно было заботиться о гражданах. Яркий пример – «хлебные законы», которые обязали государство раздавать бедным римлянам хлеб. Первый такой закон был принят благодаря знаменитому народному трибуну Гаю Семпронию Гракху в 123 г. до рождества Христова. По этому закону каждый гражданин Римской республики имел право купить зерно из государственных амбаров за половину рыночной цены», - пишет журналист.

Лукашин подчеркнул, что в Риме помогать бедным согражданам считалось благородным делом.

«И хотя «хлебные законы» были приняты во время республики, они остались и при императорах. Причем римские императоры считали благородным делом бесплатно раздавать бедным зерно из государственных амбаров. Так, в I-II веке около 200 тысяч граждан Рима получали бесплатный хлеб», - приводит автор исторические данные.

В частности, Лукашин напомнил, что «все римские императоры бесплатно раздавали хлеб, даже Нерон. При императоре Септимии Севере начали вдобавок давать еще и масло, при Аврелиане вместо зерна стали раздавать печеный хлеб».

По словам Лукашина, в отличие от правителей Древнего Рима, «президент с приближенными ни на секунду не задумались, чтобы организованно обеспечить украинцев масками – хоть платно, хоть бесплатно».

«А когда Зеленский с руководителями ОП помпезно встречают самолет «Мрия» в Гостомеле с грузами из Китая, то после всего выясняется, что эти маски идут прямиком на продажу в «Эпицентр» и вообще были заказаны им же», - описывает журналист детали громкого скандала.

По словам Лукашина, спустя 2000 лет Украина демонстрирует картину с точностью наоборот.

«Спустя 2000 лет мы имеем картину с точностью наоборот. Верховная власть не заботится о здоровье подданных. Президент как приказчик встречает в аэропорту коммерческие грузы, да еще пытается выдать это как заслугу. А бесплатная раздача масок стала уделом Церкви, ну и еще меценатов типа Медведчука», - констатировал журналист.

Лукашин подчеркнул, что «Мрия», кроме груза для «Эпицентра», также доставила 300 тысяч масок, которые Виктор Медведчук бесплатно раздает простым украинцам.

«Кстати, «Мрия» доставила из Китая и еще 300 тысяч масок, которые закупил Медведчук. И сейчас этот оппозиционный политик просто бесплатно раздает их по регионам страны. И таких примеров, просто меньших масштабов, предостаточно. Как всегда, кризис показывает, кто «слуга народа» лишь на словах, а кто «друг народа» на самом деле», - сделал вывод журналист.

«Поэтому, случись вдруг неурожай, не стоит ожидать, что власть во главе с Зе озаботится тем, чтобы помочь и спасать пенсионеров, многодетных, бедняков… », - прогнозирует журналист.

«А прошло целых 2000 лет… Где, где мы свернули не туда?», - задается вопросом журналист Юрий Лукашин.