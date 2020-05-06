К празднику Победы во Второй мировой войне семья Виктора Медведчука и Оксаны Марченко решила поздравить всех участников боевых действий и ветеранов ВМВ, которых сегодня насчитывается более 13 тысяч человек во всех областях Украины, сообщает 112 Украина.

Семья меценатов за личные средства закупила 200 тонн продуктов для 20 тысяч продуктовых наборов, которые будут розданы во всех областях Украины. Получат их не только ветераны, а и остро нуждающиеся люди, инвалиды и пенсионеры.

В преддверии праздника Оксана Марченко обратилась к украинцам с такими словами:

«Люди, которые не помнят прошлого - не имеют будущего. История не знает сослагательного наклонения, поэтому день Победы над фашизмом, 9 Мая - навсегда красная дата календаря для народов, которые хотят для себя лучшего будущего. Возможно это совпадение, но отказавшись от празднования 9 Мая, Украина стремительно стала катиться в экономическую и гуманитарную пропасть», - заявила Оксана Марченко.

Логистику взяли на себя активисты молодежного крыла «Оппозиционной платформы – За жизнь». Молодые люди уже доставили первую партию продуктовых наборов. В ближайшие дни продукты получат украинцы в разных областях.

«Все наши ребята помнят и чтят подвиг настоящих героев, героев Великой Отечественной Войны. Ветеранов осталось не так много, а государству до них нет дела. Более того, на протяжении уже шести лет, украинское правительство пытается убедить нас, что вовсе они не герои, а война была не Отечественная. Но мы не так воспитаны, не так воспитаем и наших детей. Мы не забудем цену Великой Победы и не забудем подвиг людей, которые за нас сражались. Сегодня мы счастливы принимать участие в помощи этим людям от Виктора Медведчука и Оксаны Марченко», - отметил Артем Марчевский, руководитель молодежного крыла «Оппозиционной платформы – За жизнь».