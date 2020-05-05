Вашингтон впервые официально отреагировал на депутатское обращение нардепов от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и Рената Кузьмина, касающееся работы американских биолабораторий на территории Украины и других стран. Это признают зарубежные средства массовой информации, публикующие материалы на эту тематику.

В частности, Stan Radar констатирует, что посольство США в Киеве подтвердило факт создания в Украине американских биологических лабораторий, однако, пишет ресурс, подобные лаборатории существуют не только в Украине. Так, недавно подобный скандал разразился в Казахстане.

Журналисты сообщают, что всё началось с обвинений американских биологов в разработке коронавируса в Центральной референс-лаборатории Казахстана в Алматы, построенной и работающей при поддержке Департамента обороны США.

Издание обратились за разъяснениями в лабораторию и посольство США в Нур-Султане, однако оба учреждения отказались от официальных комментариев, а в американском посольстве журналистам неофициально «советовали» не освещать эту тему, пригрозив «последствиями».

В свою очередь, издание Life напоминает, что народные депутаты Украины от ОПЗЖ Владимир Медведчук и Ренат Кузьмин призвали Президента Владимира Зеленского отчитаться, насколько законным ему представляется работа на территории страны не одной, а пятнадцати биолабораторий, которые курируются Пентагоном.

«Если официальный ответ украинского президента еще, видимо, готовится, то реакция американских дипломатов не заставила себя ждать», – отмечает интернет-ресурс.

Life цитирует реакцию диппредставительства на обращение Виктора Медведчука и Рената Ахметова.

«Мы работаем с нашими украинскими партнёрами для обеспечения того, чтобы Украина могла выявлять вспышки, вызванные опасными патогенными микроорганизмами, и сообщать о них, прежде чем они будут представлять угрозу безопасности или стабильности. Наши совместные усилия помогают предотвратить попадание опасных патогенов в чужие руки», – приводят ответ посольства журналисты.

Издание иронизирует, что самим американцам и их партнерам обладать этими самыми «опасными патогенами» вроде бы и не возбраняется.

«Куда более откровенным на этом фоне выглядит чистосердечное признание в том, что подобные лаборатории существуют не только на территории Украины, но и в других странах бывшего соцлагеря», – подытожили авторы материала.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что находящиеся на территории Украины объекты, подчиняющиеся Минобороны США и выполняющие поставленные им задачи, де-факто являются военными базами США, действующими на территории нашей страны, что прямо запрещено статьей 17 Конституции Украины.