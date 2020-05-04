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Доверие президенту Украины Владимиру Зеленскому выразили 59% респондентов, не доверяют ему 35% опрошенных. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 24 по 29 апреля 2020 года.

Верховной Раде Украины доверяют 28% респондентов, тогда как недоверие ей выразили 66% опрошенных. Недоверие преобладает и в отношении к правительству Украины (соответственно 32% и 57%), Национальнму банку (соответственно 34% и 50%), Национальной полиции (соответственно 36% и 56%), Министерству здравоохранения (соответственно 29% и 63 %).

Оценивая уровень доверия к политикам, среди тех из них, чьи фамилии были представлены в опроснике, только к Зеленскому доверие выражается чаще, чем недоверие (ему доверяют 57% опрошенных, не доверяют – 37%). Что касается других политиков, недоверие выражается чаще, чем доверие. Так, Дмитрию Разумкову доверяют 34%, не доверяют - 37%, Святославу Вакарчуку - соответственно 20% и 64%, Юрию Бойко - соответственно 19% и 66%, Юлии Тимошенко - 18,5% и 74%, Петру Порошенко - соответственно 18% и 77%, Арсену Авакову - 16% и 69%, Денису Шмыгалю - соответственно 13% и 38%, Андрею Ермаку - соответственно 9% и 41,5%.
ForUm

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