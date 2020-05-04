Находящиеся на территории Украины объекты, подчиняющиеся Минобороны США и выполняющие поставленные им задачи, де-факто являются военными базами Соединенных Штатов, которые действуют на территории нашей страны, что прямо запрещено статьей 17 Конституции Украины. Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.

Парламентарий напомнил, что украинцы, как и все человечество, уже несколько месяцев страдают от последствий пандемии коронавируса.

«Только в Украине умерли более 300 человек, и это лишь те, у кого COVID-19 официально назван причиной смерти. Другими серьезными последствиями пандемии стали паралич экономики, карантин, остановка транспорта и та сверхнагрузка, которой подвергаются медики Украины», – констатировал Медведчук.

Но, как отметил политик, COVID-19 при всей своей серьезности не является самой страшной из возможных биологических угроз. «Вирусы, созданные в военных лабораториях развитых стран, куда более опасны, чем природные штаммы вирусов, которыми болеют летучие мыши или другие животные», –подчеркнул он.

Виктор Медведчук акцентировал внимание на том, что обращение народных депутатов Украины – его и Рената Кузьмина – было призвано заставить власть, и в первую очередь президента Владимира Зеленского, дать прямой ответ на вопрос: какое место занимает борьба с биологическими угрозами в системе национальной безопасности?

«Тот факт, что на депутатское обращение о работе 15 военных биолабораторий Соединенных Штатов на территории Украины первым ответило посольство США, свидетельствует: вопрос размещения таких опасных объектов на территории Украины в большей степени волнует официальный Вашингтон, чем украинскую власть, и является доказательством высочайшего внимания к этому вопросу со стороны Пентагона», – подчеркнул Медведчук.

Народный депутат убежден, что те биолаборатории, которые находятся на территории Украины и подчиняются Пентагону, по сути, являются военными базами США. В связи с этим политик напомнил, что Основной Закон Украины запрещает размещение иностранных военных баз на территории страны.

«Находящиеся на территории Украины объекты, подчиняющиеся Министерству обороны США и выполняющие поставленные им задачи, службу на которых несут граждане Соединенных Штатов, де-факто являются не чем иным, как военными базами США, действующими на территории нашей страны, что прямо запрещено статьей 17 Конституции Украины», – подытожил Виктор Медведчук.

Ранее ОПЗЖ призвала немедленно опечатать биолаборатории США в Украине.

В свою очередь Виктор Медведчук сообщил о том, что посольство США в Украине удалило со своего сайта информацию о биолаборатории предпоследнего уровня защиты, работающей только с человеческими патогенами.