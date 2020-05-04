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Программа правительства была ценной и интересной тогда, когда Кабмин утверждался и приходил со своей программой. Тогда можно было рассматривать голосование за Кабмин и голосование за программу как карт-бланш, предусмотренный законодательством и Конституцией для этого правительства. Такое мнение на брифинге после заседания Верховной Рады высказал председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук, сообщает пресс-служба ОПЗЖ.

«Это правительство утвердили. Вы помните и хорошо знаете, как это было сделано, хотя не все должности в правительстве заняты. Более того, те, которые заняты, не представляют сегодня реально эффективного механизма для восстановления экономики страны», – отметил парламентарий.

Что касается нынешней программы правительства, то Медведчук назвал ее «рефератом».

«Сегодня программу Кабмина правильно назвать рефератом. Не думаю, что сейчас время, с учетом той ситуации, что сложилась в Украине и в экономике, той ситуации, что сложилась в вопросе борьбы с коронавирусом, рассматривать какие-то рефераты со стороны правительства. Поэтому это все пиаровские ходы для того, чтобы в очередной раз пустить пыль в глаза. И ни одного реального шага по восстановлению социальной сферы и экономической ситуации в стране», – высказал свою точку зрения Виктор Медведчук.
ForUm

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