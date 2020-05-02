Появление новых подробностей о военных биолабораториях Пентагона говорит о том, что скандал только начинается. Об этом пишет в своей колонке на сайте «Корреспондент» политический обозреватель Денис Селезнев.

«Признание посольства США в том, что американские биолаборатории в Украине работают в интересах Пентагона, то есть, носят, по сути, военный характер, вызвало ажиотаж в СМИ и соцсетях. Но на самом деле скандал с американскими военными биолабораториями только начинается, потому что продолжают появляться новые подробности», - написал он.

Селезнев отмечает: посольство США удалило со своего сайта информацию, что как минимум две биолаборатории занимались экспериментами на людях.

«Так с сайта посольства США была оперативно удалена информация о том, что в числе американских лабораторий присутствуют как минимум две предпоследнего -третьего - уровня защиты», - сообщил журналист.

«Ведь речь идет, по сути, об экспериментах на людях, которые запрещены в самих США. В Украине законодательство не запрещает такие эксперименты, как и в Азербайджане, Грузии и Казахстане, где также существуют аналогичные центры, если верить информации с сайта посольства США», - уточнил он.

Денис Селезнев отметил, что посольство США удалило информацию за несколько дней до обращения Виктора Медведчука к президенту Зеленскому с требованием дать официальную оценку работе биолабораторий Пентагона.

«Случилось это, судя по всему, 9 апреля 2020 года, именно тогда появились не только правки в украинской версии, но и новая англоязычная страница, где приводятся лишь слова о том, как США помогают Украине развивать науку и безопасность. Интересно, что всего спустя три дня после правок было зарегистрировано депутатское обращение народных депутатов Виктора Медведчука и Рената Кузьмина на имя президента Украины Зеленского, премьер-министра и прочих высших чиновников о законности функционирования американских лабораторий на территории Украины», - сообщил автор.

Такое поведение американцев, подчеркивает Селезнев, свидетельствует, что в работе биолабораторий не все в порядке.

«Выглядит так, что американцам стало известно о том, что представители «Оппозиционной платформы — За жизнь» собирают информацию из разных источников о работе биолабораторий, поэтому посольство США решило сыграть на опережение. В этом не было бы никакого смысла, если бы с назначением и работой этих центров было бы все так гладко, как пишется сейчас в версии американского посольства, прилизанной на фоне скандала», - пояснил он.

Селезнев обращает внимание, что на территории Украины могут функционировать военные биолаборатории IV уровня угрозы, которые работают со смертельными вирусами.

«Стоит сказать, что даже если посольство США попыталось скрыть информацию о биолабораториях III категории опасности, то это еще не означает, что при этом в Украине нет лабораторий еще более высокого уровня угрозы – четвертого.

IV уровень угрозы – это вирусы, вызывающие смертельно опасные заболевания, против которых не существует никаких вакцин и методов лечения. Например, к ним относится печально известный вирус Эбола», - предостерег журналист.

Селезнев прогнозирует, что Виктор Медведчук продолжит свою системную работу по сбору информации о работе военных биолабораторий США. Поэтому, высказал мнение Селезнев, украинцы узнают еще много подробностей о работе военных объектов США на территории Украины.

«И, вполне вероятно, что запрос к президенту и признание американского посольства – это только начало скандала, связанного с биолабораториями. И если Медведчук и его команда проявят должную последовательность и системность работы, которую продемонстрировали в истории с разоблачением биолабораторий, то мы можем узнать еще много подробностей о действительных целях и специфике этих военных объектов Пентагона», - спрогнозировал политический обозреватель Денис Селезнев.