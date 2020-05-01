Политический аналитик, общественный деятель и публицист Алексей Калиниченко в интервью телеканалу «112 Украина» рассказал о том, что в Украину прибыл медицинский груз из Китая. Но, по словам эксперта, уровень заболеваемости коронавирусом был бы намного меньше, если бы помощь была предоставлена раньше, как это сделал Виктор Медвечук.

«Сегодня украинский самолет – гордость украинского самолетостроения "Мрия", наконец-то, послужил и Украине. Прибыл медицинский груз из Китая в Украину, около 12 тонн – это медицинские препараты, маски», – отметил Калиниченко.

Общественный деятель убежден, что Украина первой должна была получить средства для борьбы с коронавирусом, используя такую летательную машину.

«В результате того, что помощь была оказана не вовремя, мы видим сейчас высокий уровень заболеваемости коронавирусом. У нас очень слабая обеспеченность медицинских учреждений средствами индивидуальной защиты. Статистика показывает, что в первую очередь страдают медики от заражения коронавирусом. В будущем нам все равно придётся сталкиваться с такой проблемой, как вирусная инфекция, поэтому власти должны обеспечить всем необходимым медиков для того, чтобы они могли спокойно, комфортно и профессионально работать и лечить больных», – додал публицист.

В свою очередь Калиниченко рассказал о благотворительной помощи в борьбе с коронавирусом, которая была оказана вовремя и заранее.

«Это благотворительная помощь медицинским учреждениям Закарпатья от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и лично от Виктора Медведчука. В марте – апреле на поддержку больниц Закарпатской области были направлены средства индивидуальной защиты, поэтому там не такой высокий процент заражения медицинского персонала. Надеюсь, что этот опыт будет взят на вооружение в будущем, для того, чтобы избежать высокого уровня заражения среди медперсонала», – додал эксперт.

Напомним, что в марте – апреле на поддержку больниц Закарпатской области была направлена вторая помощь от Виктора Медведчука и Оксаны Марченко, в которую вошли средства индивидуальной защиты:

– 1 000 защитных костюмов-комбинезонов для медицинских работников;

– 500 литров антисептика;

– 12 000 защитных смотровых перчаток;

– ПЦР-тесты производства Австрии.

В месте с тем жители Закарпатья получили 150 тысяч защитных масок. Всем семейным врачам Закарпатской области доставили средства индивидуальной защиты. Каждый из них получил:

– комплекты медицинской одежды врача-инфекциониста;

– бахилы;

– шлем эпидемический;

– защитный прозрачный экран для лица;

– специальные защитные очки.

Параллельно, передано по 10 тысяч масок в Полтаву, Харьков, Херсонскую и Николаевскую области, 15 тысяч медицинских масок также отправили в Черкасскую область.