Нынешняя власть с большим упорством и любой ценой пытается получить очередной транш МВФ, причем, непонятно какой – 2, 4, 6 или до 10 миллиардов.

Об этом на брифинге после заседания Верховной Рады заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

«Речь идет об открытии новой программы, которая будет состоять из траншей. И какой транш мы успеем получить за те «хотелки», которые высказывались и МВФ, и Всемирным банком, и фондами Сороса, и вообще – в результате внешнего управления, которое введено в Украине, – мы не знаем», – отметил Медведчук.

Политик напомнил, о подписании Президентом Владимиром Зеленским Закона о земле. Кроме того, продолжил он, предпринимаются попытки принять Закон о банковской деятельности.

«По поводу Закона о земле уже высказался Всемирный Банк, который сказал, что это не то. Надо вносить изменения, надо совершенствовать этот закон, поэтому надо над ним ещё работать. МВФ с этим согласился. Поэтому те «хотелки», которые были, которые стали результатом преступного принятия и подписания Закона о рынке земли, ещё не закончились. Думаю, появятся новые требования и в ближайшее время мы о них узнаем, потому что это –требование не только Всемирного Банка, МВФ, – это политика по отношению к Украине, как к стране, которая является если не колонией, то полуколонией, находящейся полностью в сфере внешнего управления Запада», – убежден Виктор Медведчук.

По мнению народного депутата, чем больше Украина будет терпеть это внешнее управление, тем страшнее будет ситуация не только с коронавирусом, но и с экономикой, с социальной сферой, вообще с политической ситуацией в стране.

«Мы идем по пути того, что она разваливается, и мы неоднократно говорим, от имени партии ОПЗЖ, что если мы не возьмемся за ум, если не займемся вопросами, связанными с экономикой, если мы будем продолжать потакать западным фондам, западным международным корпорациям, МВФ и Всемирному банку в вопросах развития экономики, то мы просто провалимся полностью», – заявляет Виктор Медведчук.