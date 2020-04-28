Политическая партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» инициирует уголовное расследование фактов незаконного функционирования в Украине американских военных бактериологических лабораторий. Об этом на своей странице в Facebook заявил народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Ренат Кузьмин, сообщает Zik.ua.

«Ну какие же они, эти «слуги народа», отвратительные. Представляю вам выступление заместителя главы Комитета Рады по национальной безопасности и разведке «слуги народа» мадам Верещук: никаких бактериологических лабораторий США на территории не было и нет, комитету о них ничего не известно, информации в интернете об этих секретных лабораториях верить нельзя и т. д. , и т. п. Она так рьяно бросилась на защиту заокеанских хозяев, что выглядела очень жалко. Ну, а на следующий день хозяин «слуг народа» на сайте посольства США в Украине сделал официальное заявление, с которым можно ознакомиться по ссылке: https://ua.usembassy.gov/…/u-s-ukraine-partnership-to-redu…/

Американцы официально признали, что на территории Украины действительно функционируют их военные бактериологические лаборатории. Ясное дело, вполне себе безобидные такие, очень нужные обществу и делу мира. Ну, очень полезные для здоровья украинского народа, прям как контактные зоопарки для детишек. А те, кто поднял эту тему публично, в смысле депутаты ОПЗЖ Медведчук и Кузьмин, по мнению американских спецслужб, в смысле, американских дипломатов, находятся, ясное дело, под влиянием российской пропаганды...

Как думаете, друзья, почему американцы разместили свои военные бактериологические лаборатории не у себя в США, а у нас в Украине? И чем они там в этих лабораториях занимаются? И не считаете ли вы, что это несправедливо и нечестно по отношению к нам, украинцам? А чтобы не терзаться в догадках, депутаты фракции ОПЗЖ подготовят и направят генпрокурору заявление о проверке этой информации следственным путём и наказании виновных. О результатах расследования обязательно проинформирую», - отметил политик.