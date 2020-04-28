Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» потребовала от властей Украины проверить деятельность 15 американских военных биологических лабораторий, после появления которых на территории Украины были отмечены вспышки опасных заболеваний.

Об этом говорится в материале «Украинская оппозиция потребовала проверить биолаборатории США на территории страны», опубликованном на сайте InterNewsCast.

«Я, как председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», обратился с депутатским обращением на имя президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра здравоохранения Максима Степанова и главы СБУ Ивана Баканова с требованием предоставить информацию, касающуюся работы на Украине 15 военных биолабораторий США, которые осуществляют незаконную деятельность, угрожающую жизни и здоровью украинских граждан, о чем открыто пишут европейские средства массовой информации», – цитирует издание Медведчука.

На сайте пишут, что Виктор Медведчук приводит в качестве примера «Научно-технический центр на Украине», финансируемый властями США, работники которого имеют дипломатический иммунитет, и который занимается финансированием проектов по созданию оружия массового поражения.

«Инициированные в 2010–2012 годах проверки по вопросам соблюдения норм безопасности биологическими лабораториями выявили ряд грубых нарушений, которые могли привести к утечке штаммов опасных инфекций. По итогам проверок в 2013 году было принято решение о прекращении сотрудничества Украины и США в сфере биологических экспериментов. Однако с приходом к власти Порошенко эта программа была возобновлена, отмечают оппозиционные украинские политики. Более того, власть ликвидировала санитарные нормы и правила, устанавливающие стандарты обеспечения биологической безопасности, чем поставила под удар жизнь и здоровье миллионов украинцев», – идет речь в материале.

В статье также отметили то, что в связи с изложенными в письме фактами Медведчук потребовал у властей Украины предоставить исчерпывающую информацию о том, сколько американских военных биологических лабораторий, получающих финансирование из-за рубежа, действует в стране, на основании каких нормативных документов они осуществляют свою работу и каким образом государство контролирует их деятельность.

«Украинский народ должен знать правду о секретных программах. Мы требуем прекратить эксперименты, которые на протяжении длительного времени власть проводит над своим народом по требованию и в интересах США», – привели в материале выдержку из заявления «Оппозиционной платформы – За жизнь».

В публикации указали и на то, что вспышки опасных инфекционных болезней, произошедших в Украине за последние годы, по мнению Виктора Медведчука, могут быть связаны с деятельностью американских лабораторий.

Практически такой же материал опубликован итальянским изданием Controinformazione.

Перечисляя факты о работе американских биолабораторий, приведенные Виктором Медведчуком, интернет-ресурс указывает на засекреченность подобных проектов.

«Известия о существовании этих военных биологических лабораторий США в Украине, а также в других странах (например, в Грузии) тщательно скрываются западными СМИ. Также малоизвестными остаются протесты и запросы на информацию, с которыми источники из этих стран неоднократно обращались к государственным органам», – обращает внимание Controinformazione.