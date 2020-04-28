Взрывчатка возле телеканала «112» - это предупреждение для оппозиции, что хватит задавать неудобные вопросы – и власти во главе с Зеленским, и США. Так политический обозреватель Ирина Гаврилова прокомментировала у себя в Facebook инцидент, когда 24 апреля правоохранители обнаружили взрывное устройство на улице рядом с каналом «112 Украина».

«Хватит задавать неприятные вопросы США! Молчать – бояться! Взрывчатка возле «112» - это предупреждение для оппозиции, что хватит задавать неудобные вопросы», - написала журналист.

По словам Гавриловой, оппозиционный политик Виктор Медведчук впервые в истории Украины вынудил США сделать признательное заявление по поводу биолабораторий Пентагона.

«Мало того, что запрос Медведчука и Кузьмина поднял скандал, когда выяснилось, что на территории суверенной и соборной Украины работают биолаборатории Пентагона - военного ведомства США.

Так еще и впервые в истории независимой Украины (независимой ли?!) само посольство США вынудили сделать признательное заявление!», - обратила внимание журналист.

«Кстати, обратите внимание, что Медведчук направил свой запрос Зеленскому и прочим топ-чиновникам. А вот ответило на его требование раскрыть информацию само посольство Соединенных Штатов», - добавила она.

Гаврилова также отметила, что США считают Медведчука реальной политической силой, поэтому американское посольство буквально на следующий день отреагировало на его запрос с требованием раскрыть информацию.

«И еще один интересный нюанс. Зеленскому и «слугам» спустили из «вашингтонского обкома» Саакашвили - даже не поинтересовались, есть ли в Раде голоса, чтобы его назначить. Дан приказ – бегом выполнять. Нет голосов – ищите! Ваши проблемы! Получается, США «слуг» ни во что не ставят?

А на запрос Медведчука Штаты отреагировали на следующий день. Вот так, пусть и не прямым текстом, но показали, кого в Украине считают реальной силой»,

В то же время, пишет Гаврилова, Зеленский и его партия – это слуги Госдепа, МВФ и Сороса, но не украинского народа.

«А кого – «слугами». Только не украинского народа, а Госдепа, МВФ и Сороса. А хозяева, как известно, перед «слугами» отчитываться не обязаны», - уверена политический обозреватель Ирина Гаврилова.