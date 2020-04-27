Ответ посольства США в Украине на адресованное президенту Зеленскому обращение, касающееся деятельности в нашей стране американских биологических лабораторий, – это жалкая попытка оправдаться и заменить информацию о реальной деятельности опасных биолабораторий общими рассуждениями. Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, который вместе с народным депутатом Ренатом Кузьминым и направил президенту указанное обращение.

«Посольство США опубликовало ответ на наше обращение, адресованное президенту Зеленскому, относительно работы в Украине 15 военных биолабораторий, контролируемых Пентагоном. Эта жалкая попытка оправдаться и заменить обнародование информации о реальной деятельности опасных лабораторий общими рассуждениями заслуживает лишь презрения. Точно так же, как презрения заслуживает позиция украинской власти, которая не хочет открыть народу правду, опасаясь разгневать "вашингтонский обком", осуществляющий внешнее управление Украиной», – констатировал Медведчук.

Политик также отметил, что в своем заявлении США признают: Минобороны США работает совместно с правительством Украины над обеспечением консолидированного и защищенного хранения (то есть хранением, сбором и транспортировкой) возбудителей болезней и опасных химических веществ. Этим же заявлением, подчеркнул народный депутат, США подтверждают свою цель, а именно – проведение биологических исследований.

«Заявление посольства США содержит ссылку на документ на сайте посольства – Biological Threat Reduction Program (Программа по уменьшению биологических угроз). С этим документом связано два интересных факта. Во-первых, данная страница появилась в сети Интернет впервые 9 апреля 2020 года, за 3 дня до регистрации депутатского обращения по поводу биолабораторий, то есть в период, когда наши представители активно собирали информацию об американских биолабораториях и общались с экспертами. Во-вторых, ссылки с украиноязычного материала ведут на английскую версию документа, хотя на сайте посольства есть и вариант на украинском языке», – указал Виктор Медведчук.

Также парламентарий обратил внимание на то, что украиноязычный документ появился раньше, однако в 2017 году на этой странице был другой текст, который сейчас удален: «Консолідація особливо небезпечних патогенів у сучасних спорудах III-го рівня біобезпеки (одна лабораторія III-го рівня біобезпеки для людських патогенів, і одна лабораторія III-го рівня біобезпеки для патогенів тварин)».

То есть, объяснил политик, в 2017 году посольство США не только открыто курировало как минимум 2 лаборатории III (предпоследнего) уровня защиты, но и открыто заявляло об этом.

«Это не является доказательством того, что не было других, более опасных лабораторий, либо же в этих лабораториях не проводились эксперименты с возбудителями максимального уровня опасности, но совершенно точно свидетельствует о желании посольства США удалить компрометирующую их информацию. Кроме того, создание отдельной лаборатории для человеческих патогенов свидетельствует о проведении экспериментов на людях. И это главная причина создания биолабораторий США в Украине», – убежден Виктор Медведчук.

Народный депутат акцентировал внимание на том, что в США, в отличие от Украины, исследования на человеке запрещены. Поэтому биолаборатории, в том числе и лаборатория, работающая только с человеческими патогенами, созданы в Украине.

«Это возможность проведения самых опасных исследований, а также исследований на человеке, которые законодательно запрещены в Соединенных Штатах, однако разрешены в Украине – как из-за несовершенства украинского законодательства, так и в большей степени из-за внешнего управления Украиной со стороны США, что позволяет превращать нашу страну в площадку для биологических экспериментов, могильник для токсичных и ядерных отходов и в сырьевой придаток», – подытожил Медведчук.

Ранее Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин обратились с депутатским обращением на имя президента Украины Владимира Зеленского, премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра здравоохранения Максима Степанова и главы СБУ Ивана Баканова с требованием предоставить информацию, касающуюся работы в Украине 15 военных биолабораторий США, которые осуществляют незаконную деятельность.