Юрий Корольчук, эксперт института энергетических исследований, в интервью телеканалу Newsone рассказал о зависимости низкой стоимости нефти от пандемии COVID-19.

«США сегодня входят в период пика заболеваемости, они уже у себя провели соответствующие исследования, согласно которым в мае будет пик заболеваемости. В связи с этим сокращают работу производства. Понижаются расходы энергоресурсов, в том числе и нефти в больших объемах. США – огромная страна, которая имеет мощную экономику. Сегодняшнее снижение цены на нефть – это технический провал. Нефть сейчас никому не нужна. Инвесторы нефти начали срочно продавать права по договору на поставки сырья в определенный срок, хранилища все забиты под завязку, складировать нефть негде», – отметил эксперт.

В свою очередь Корольчук объяснил как экономика Украины зависит от пандемии коронавируса.

«Цены на бензин на заправках в Украине также упали из-за роста заболеваемости. Цена 95 бензина в среднем сегодня – 23 грн/л, дизеля – 22 грн/л. В дальнейшем цена на бензин будет зависеть от выхода страны из карантина, от нужд посевной, от сбора урожая. Сейчас все экономические показатели должны идти от исследований распространения вируса COVID-19. В Украине очень сложно собирается статистика заболеваемости, в стране нет четких расчетов развития ситуации. Правительство ничего не делает в этом направлении. Сегодня премьер-министр говорит, что карантин будет длиться два года, министр здравоохранения говорит, что 12 мая постепенно будем выходить в нормальный режим работы. Офис президента говорит, что с карантина выйдем в конце мая», – подчеркнул специалист.

Корольчук резюмировал: «Мы должны брать опыт, который уже есть в Европе, например, в Австрии – там работает репрезентативная выборка. Я поддерживаю Виктора Медведчука, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», который предлагает провести исследования в Украине и определить количество реально заболевших людей. Возможно, у нас заболело 6 тыс. человек, а, возможно, – 20 тыс. человек. Тогда будем понимать: 12 мая мы выходим из карантина или карантин будет продолжаться дальше».

Напомним, что председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением, направленным на получение объективных данных об эпидемиологической ситуации в Украине.

Политик считает, что в Украине делается ничтожно мало тестов. Поэтому он предлагает взять на вооружение опыт Австрии, которая, помимо массового тестирования, проводит репрезентативные замеры уровня инфицированности населения с помощью репрезентативных выборок ПЦР-тестирования.

«Мы уверены, что такая информация крайне необходима и нашей стране, чтобы принимать эффективные решения по борьбе с коронавирусом», – отметил Медведчук, а также заявил: «Мы готовы взять на себя финансирование такого исследования и призываем власть подключить организационные и медицинские ресурсы государства для совместного решения этой крайне необходимой задачи в интересах всех граждан Украины».