Если власть продолжит бороться с эпидемией вслепую, то популярный мем «Я карантин пересижу и снова 3 сентября», станет реальным и несмешным», - так журналист Роман Губриенко прокомментировал в своем блоге интервью премьера Дениса Шмыгаля для РБК, где глава Кабмина сообщил, что могут быть еще две вспышки коронавируса.

Губриенко отмечает, что украинская власть уже в третий раз пытается предсказать пик заболеваемости, причем первые два прогноза не оправдались.

«При этом спустя почти полтора месяца, власть не создала полноценного антикризисного центра по борьбе с эпидемией. Отсутствует и план по преодолению пандемии», - подчеркнул журналист.

По словам Губриенко, руководство страны продолжает принимать хаотичные и непоследовательные решения, реагирует на уже произошедшие события, не пытаясь действовать на опережение.

«Главная проблема – это отсутствие массива критически важной информации о реальном количестве случаев заражения, что не позволяет прогнозировать, как будет распространяться коронавирус и как противодействовать этому», - поясняет автор.

Губриенко анализирует, что предлагают для борьбы с эпидемией ключевые политики. По его словам, партия Порошенко сама запуталась в своих предложениях, Тимошенко «очень агрессивно говорила про свой антикризисный план, но в чем он заключается, так никому и не сказала», а «Голос» просто исчезла из информационного поля.

«Вероятно, ее представители потеряли голос из-за паники и ушли в информационную самоизоляцию. Ноль предложений по преодолению трудного периода пандемии», - констатировал журналист.

При этом Губриенко считает, что Украине нужно применять опыт Австрии. Тем более что Австрия первой в Европе объявила о пошаговой отмене карантина.

«Логичный и адекватный путь – применять наработки зарубежных стран, которые оправдали себя. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, предложил взять на вооружение «рецепт» Австрии. Опыт Австрии интересен тем, что там не только проводят тестирование, но и делают репрезентативные замеры, как в социологии – и такие методы уже помогли обнаружить тысячи инфицированных», - приводит пример автор.

Журналист поясняет, что «власть получает в свое распоряжение интерактивную карту, на которой может отмечать очаги коронавируса на своей территории. А украинская власть до сих пор в тумане. И прояснить ситуацию с количеством больных можно было бы с помощью методов, которые оправдали себя в Австрии и которые предлагает применять Медведчук».

Губриенко отметил, что Виктор Медведчук предложил оплатить за свой счет применение этой прогрессивной методики в Украине.

«К слову, политик предложил Зеленскому оплатить за свой счет все расходы на проведение этой прогрессивной методики, которую можно назвать «антивирусной социологией», - уточнил журналист.

«Австрийский опыт основывается на принципе максимального сбора данных и отождествляет простую формулу «Предупрежден - значит, вооружен». Украинское правительство и команда президента должны видеть реальную картину происходящего с эпидемией в стране. Власти нужно начать наконец-то принимать конструктивные решения, а не держать украинцев еще несколько месяцев взаперти просто потому, что в ОП и в Кабмине не знают, что делать», -- резюмирует автор.