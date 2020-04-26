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Мэр Почаева заявил, что что вспышка коронавируса в городе началась не с Почаевской лывры. 

Фото: pochaev.org.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом глава Почаевского городского совета Василий Бойко рассказал в своем комментарии для медиаплатформы «Файне місто».

«Вспышка началась не в Лавре, вспышка началась среди жителей Почаева. В Лавре не было вспышки», — подчеркнул он.
Мэр города призвал «не делать политики из религии», он отметил, что это — «наша беда, всех».

Василий Бойко также отметил, что его удивил пост депутата областного совета Богдана Войцеховского, который назвал ситуацию с заболеванием в городе “почаевской чумой”.

«Да и не только меня удивил, когда он стоит с плакатом: “Зеленский, спаси Тернопольщину от Почаевской чумы”. Я хочу спросить: что это значит — “почаевская чума”? Это беда наша, общенациональная, это болезнь всемирная — коронавирус. Почему ее называть “почаевской чумой”? Это что, у нас люди какие-то особенные..?».

Глава Почаевского горсовета рассказал о ситуации в городе в целом и в Почаевской Лавре в частности. Он отметил, что официальных данных об обнаружении заболевания коронавирусной инфекцией у монахов Почаевской лавры нет.
«Монастырь закрыт для посещения и для жителей Почаева, и вообще для всех, кроме насельников. Богослужение совершается в закрытом варианте», – сообщил он.

По информации Василия Бойко, есть случаи заражения COVID-19 священников, которые не являются насельниками Лавры и живут в Почаеве.

«Эти священники не являются людьми, которые специально распространяют вирус. Наоборот, они заразились от прихожан, заразились от тех людей, которые были за границей на заработках, приехали сюда и не придерживались условий карантина, находились не в самоизоляции. Соответственно, таким образом, эта инфекция и попала к нам в Почаев», — пояснил Бойко.

Мэр подчеркнул, что у него нет причин подозревать священнослужителей в попытках скрыть свое состояние, и те, кто испытывают симптомы заболевания, сами обращаются в лечебные учреждения.
ForUm

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