Семья Оксаны Марченко и Виктора Медведчука доставила медицинский груз в семь украинских больниц. Дезинфицирующие средства, медицинские маски, перчатки, респираторы, очки, медицинскую технику и защитную одежду – все, чего так не хватает в условиях пандемии. Помощь за свой счет приобрели супруги-благотворители.

Об этом сообщает 112.ua.

ЯРОСЛАВ ЧЕСНОК, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КНП «ЛИСЕЦКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

Так со стороны выглядит – маски тысячами, дезсредства литрами. Но в связи с эпидситуацией очень большой расход материала. Мы должны своим работникам выдавать и спецодежду соответствующую одноразовую, и обеспечивать дезсредствами, чтобы обеспечить тот процесс лечения.

Несмотря на постоянные отчеты центральной и местной власти о полной готовности украинских больниц к борьбе с пандемией, медучреждения в основном обеспечивают меценаты и благотворительные фонды. Оксана Марченко рассказывает, в ее благотворительный фонд приходят письма из больниц и медицинских центров – и в каждом крик о помощи.

ОКСАНА МАРЧЕНКО, ОСНОВАТЕЛЬНИЦА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА

Эти письма вызывают праведный гнев в адрес власти, святая обязанность которой – максимально защитить медиков и пациентов, оснастить больницы в это тяжелейшее время самым необходимым медицинским оборудованием, техникой, средствами гигиены, тестами и лекарствами. Но официальная помощь доходит не везде. Чужой беды не бывает, медики спасают наши жизни, часто подвергая себя опасности. И это на совести тех, кто эти жизни должен защитить. Так и хочется сказать властям: «Не спрашивай, по кому звонит колокол, он звонит по тебе».

Пгт Путила расположен почти на румынской границе, в Черновицкой области, где больше всего зараженных коронавирусом в Украине. Сюда, помимо средств защиты, доставили и функциональные кровати. Врачи радуются помощи, ведь к ним она поступает крайне редко.

ГАЛИНА ВОВК, МЕДИЦИНСКИЙ ДИРЕКТОР КНП «ПУТИЛЬСКАЯ ЦРБ»

Вы добирались к нам, видели нашу дорогу. Обычно эта помощь всегда есть в крупных областных центрах. И поэтому мы так рискнули, так наивно сказали, что есть такая больница наша маленькая отдаленная, к нам меньше доходит это все.

В местной больнице есть зараженный Covid-19 и несколько с подозрением. Врачи рассказывают, что медсредств и аппаратуры не хватает.

КЛИМЕНТИЙ МИХАЙЛЮК, И. О. ДИРЕКТОРА КНП «ПУТИЛЬСКАЯ ЦРБ»

Чего много не хватает? Функциональных кроватей для больных. Портативных концентраторов. Аппаратов ИВЛ – особенно детского, которого нет у нас вообще.

Также помощь от фонда Оксаны Марченко поступила в районные больницы и Ивано-Франковской области. В фонде считают помощь маленьким больницам приоритетной.

АЛЕКСЕЙ БАСМАНОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ФОНДА ОКСАНЫ МАРЧЕНКО

К сожалению, правительство не может обеспечить всех тех, кто нуждается в помощи, в том числе и больницы. Вот такие отдаленные населенные пункты, как этот, они остаются на самовыживании.

В Езупольской городской больнице пока зараженных коронавирусом нет, но есть много случаев пневмонии. Поэтому медработники должны быть подготовлены.

АННА ХУДЯК, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЕЗУПОЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Действительно необходимо, чтобы мы были защищены, как медицинский персонал, в случае потенциальной угрозы встречи с коронавирусом, а также для того, чтобы мы могли диагностировать другие заболевания и наблюдать за состоянием пациента.

А вот Тисменицкая районная больница уже столкнулась с коронавирусом, хоть и не является опорной. Поэтому, заглядывая в будущее, врачи беспокоятся о недостатке специальной аппаратуры. И тоже рассчитывают на благотворителей.

РОМАН СЕНДЕЦКИЙ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ТИСМЕНИЦКОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ

Налаживаем с фондом какие-то переговорные процедуры, делаем по дыхательной аппаратуре, возможно, какие-то концентраторы кислорода, которые сейчас нужны для этих больных. У нас есть они. Но кажется, когда будет поступление больных немного больше, то эти концентраторы, кислородные концентраторы, были бы полезны для тех пациентов.

Получили помощь и на Киевщине. Сюда доставили средства защиты и пульсоксиметры. Несмотря на расположение рядом со столицей, здесь также этого не хватает.

АНДРЕЙ ЛЕВКОВСКИЙ, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ИРПЕНСКОГО ЦЕНТРА ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

Когда мы столкнулись с этим заболеванием, с пандемией и карантином в нашей стране, была большая нехватка средств индивидуальной защиты. Обращались мы, конечно, и к государствц, и к местному самоуправлению. Местное самоуправление как могло в пределах своего финансирования помогало. Но большое количество помощи оказывают все же волонтеры, оказывают волонтеры нашего региона и оказывают фонды, такие как фонд Оксаны Марченко.

Также помощь поедет в Измаильскую больницу на Одесчине и Мирноградскую – на Донетчине. В фонде Оксаны Марченко рассказывают: пытаются помочь всем, кто обратился.

ЛЮДМИЛА КУЩ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА ОКСАНЫ МАРЧЕНКО

Сейчас у нас много обращений из разных регионов, клиник, больниц о необходимой помощи как в отношении медицинских средств, так и в отношении определенного оборудования. Сейчас, учитывая условия пандемии, очень трудно что-то достать. Потому, что есть у наших поставщиков, мы пытаемся это купить и распределяем по больницам.

Ранее Виктор Медведчук и Оксана Марченко приобрели и передали необходимое медицинское оборудование районным больницам на Закарпатье, а также обеспечили средствами защиты всех тамошних семейных врачей. А столичному Институту сердца привезли уникальный аппарат, который способен, в частности, быстро выявлять коронавирус. Также к Пасхе семья благотворителей для нуждающихся в различных областях за свой счет приобрела 10 000 продуктовых наборов общим весом более 100 тонн