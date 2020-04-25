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То, что количество украинцев, которые хорошо относятся к России, превышает 50%, и то, что этих людей становится все больше, – это уже устойчивая тенденция, заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук, комментируя результаты совместного соцопроса, обнародованные 17 апреля 2020 года.

«54% украинцев хорошо или очень хорошо относятся к России. Об этом свидетельствуют данные совместного соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 8 по 18 февраля 2020 года и российской негосударственной исследовательской организацией "Левада-Центр" с 23 по 29 января 2020 года», – привел результаты исследования Медведчук.

Парламентарий особо подчеркнул, что показатель более чем в 50% сохраняется в течение последнего года, причем тенденция к его росту является устойчивой и наблюдается с 2015-го.

«Это происходило несмотря на все действия Порошенко, превратившего пещерную русофобию в стержень своей политики. Это происходит и сейчас, при президенте Зеленском, несмотря на продолжающуюся антироссийскую истерию, дискриминационные нормы закона о среднем образовании, открытое игнорирование прав русскоязычного населения и прихожан УПЦ – единственной канонической православной церкви в Украине», – отметил он.

Медведчук убежден: улучшение отношения к России свидетельствует о том, что украинский народ хорошо понимает необходимость сотрудничества между нашими странами, восстановления экономических связей и нормализации отношений. «Сегодняшние испытания, которые переживают народы Украины и России, частичное снятие с повестки дня конфликтных вопросов помогут дальнейшей переоценке той ситуации, в которой оказались наши страны, переосмыслению принципов соседства и дальнейшему улучшению отношения как украинцев к России, так и россиян к Украине», – отметил политик.

«Это очевидное изменение – дальнейший рост числа украинцев, которые позитивно относятся к России, – ставит перед украинской властью задачу: следовать чаяниям своих граждан и наполнить реальным политическим содержанием отношения между нашими странами», – подытожил Виктор Медведчук.
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