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«Совещания в Офисе президента и заседания Кабмина – это показательные выступления «95-го Квартала» в лице чиновников. Все тянут в разные стороны». Так политический публицист Александр Яблоков иронически прокомментировал в своей статье результаты заседания Кабинета Министров в среду, 22 апреля.

По словам Яблокова, налицо хаотичная и бессистемная работа власти.

«Шоу с обсервацией эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев наглядно продемонстрировало организаторские способности и стратегическое мышление Зеленского и Ко. В смысле, продемонстрировало, что их нет», - иронически заключил автор.

«Массовое возвращение заробитчан без всякой обсервации. Почти четверть миллиона человек. Мифические самолеты с тестами и масками из Китая. Никто не понимает, сколько надо сделать тестов, чтобы определить масштаб эпидемии», - констатирует публицист.

По словам Яблокова, процесс явно вышел не только из-под контроля, в Офисе президента не знают, что делать – предлагают ждать, пока все уляжется.

«Держать людей взаперти долго опасно. Могут начаться бунты и массовые выступления свежеиспеченных безработных. Деньги у людей реально заканчиваются. Что делать? Они предлагают ждать, пока все уляжется. Это и есть «стратегия Зеленского», - саркастически пишет публицист.

«Есть ли альтернатива? Да. Глава политсовета «Оппозиционной платформы» Виктор Медведчук предлагает использовать опыт Австрии», - приводит пример автор.

В то же время, пишет Яблоков. «Офис президента не подозревает о существовании австрийской модели (как и любых других)».

Яблоков поясняет, что власти Австрии использовали методы социологии для определения потенциального количества заболевших.

«Это чисто социологический метод. Для закрытых исследований существуют достаточно точные выборки (пенсионеры, молодежь и т.д.), которые показывают реальные результаты. Вот с их помощью можно проводить тестирование, чтобы узнать истинные масштабы эпидемии», - поясняет он.

«По словам Медведчука, Австрия уже провела ПЦР-тестирование репрезентативной выборки из 1544 австрийцев, отобранных по всей стране, и получила точную картину происходящего. Это позволило им контролировать ситуацию и выработать алгоритм выхода из карантина. И канцлер Курц уже назвал точные сроки – Австрия начинает отменять ограничения с 15 мая», - приводит пример автор.

Александр Яблоков подчеркивает, что Виктор Медведчук предложил Зеленскому за свои средства профинансировать тестирование украинцев по методикам Австрии.

«К слову, денег из бюджета Украины не понадобится, профинансировать предложил за свой счет сам Медведчук», - подчеркнул публицист Александр Яблоков.
ForUm

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