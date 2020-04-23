Подписание президентом Украины Владимиром Зеленским закона о внесении изменений в госбюджет свидетельствует о том, что действующая власть проводит антисоциальную политику, направленную против интересов абсолютного большинства украинцев и углубляющую экономический кризис в стране. Об этом заявил председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук.

«Президент Украины Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» (№ 3279-д), что было одним из условий получения нового кредита от МВФ. Фактически речь идет о совершенно новом документе, не имеющем ничего общего с действующим законом и с изменениями, которые правительство намеревалось внести в него в предыдущем варианте», – подчеркнул парламентарий.

Медведчук указал на то, что в измененном госбюджете предусмотрено существенное ухудшение ряда ключевых бюджетных параметров и показателей.

«Дефицит госбюджета увеличен в последнем варианте документа, принятого Верховной Радой 13 апреля, с 2,1% до 7,5% ВВП, то есть более чем в три раза. Это существенно выше, чем даже в кризисном 2014 году, когда дефицит составлял 4,7%. Рада сократила доходы госбюджета-2020 на 119,7 млрд грн – до 975,8 млрд – и увеличила расходы на 82,4 млрд грн – до 1 266,4 млрд. Кабинет министров Украины оценивает потери от кризиса в 510 млрд грн. На эту сумму уменьшен прогноз номинального ВВП в 2020 году – с 4,51 трлн до 4,0 трлн грн. Макроэкономический прогноз, на основе которого готовились поправки в государственный бюджет, предполагает падение экономики в 2020 году на 4,8% ВВП (предыдущий вариант – 3,9%). МВФ же гораздо пессимистичнее – падение реального ВВП Украины может составить 7,7% по итогам года», – констатировал народный депутат, отметив, что эти цифры могут сильно измениться даже в ближайшие месяцы в связи с тем, что события развиваются слишком быстро.

Также Виктор Медведчук акцентировал внимание на других показателях, заложенных в подписанном Зеленским законе: «Инфляция – 8,7%, безработица – 9,4% (вместо предусмотренных ранее 8,1%). Среднегодовой курс доллара – 29,5 грн по сравнению с 27 грн в действующем бюджете, что означает достаточно серьезную девальвацию гривни к концу текущего года». Политик отметил, что это ударит по доходам населения, ожидать роста которых в условиях карантина и преодоления его последствий в посткарантинный период не приходится.

«Важная особенность принятого бюджета: в условиях неизбежного падения ВВП пополнять доходы бюджета предполагается за счет новых заимствований, внешних и внутренних. Заимствования на 2020 год запланированы на уровне 642,664 млрд грн против 365,164 млрд грн, утвержденных ранее. Это равно почти 66% от всех доходов госбюджета!» –подчеркнул парламентарий.

А это означает лишь одно, констатировал Медведчук: власть продолжает толкать Украину в долговую пропасть.

«Понятно, что в условиях наметившегося с начала года падения реального ВВП и карантина секвестр бюджета был неизбежен. Но призывы власти затянуть пояса относятся лишь к подавляющей части рядовых граждан, сама власть явно экономить не намерена. Вместо обещанного президентом ограничения зарплат чиновников 10 минимальными зарплатами на постоянной основе такое ограничение ввели исключительно на период карантина», – отметил парламентарий.

Нардеп выразил уверенность, что принятый Верховной Радой бюджет имеет ярко выраженный антисоциальный характер, а также содержит множество антисоциальных «новаций».

«Заявления представителей правительства о том, что измененный бюджет направлен на борьбу с пандемией коронавируса, не соответствуют действительности. В принятом бюджете на Фонд борьбы с COVID-19 предусмотрено выделить на треть (на 30,7 млрд грн) меньше, чем планировалось ранее, – не 97,1 млрд грн, а только 66,3 млрд грн. Это более чем скромная сумма в сравнении с расходами на преодоление пандемии в других странах. Из этих 30,7 млрд грн Минздраву предназначено 15,8 млрд грн, 10,6 млрд предполагается направить в Пенсионный фонд. 7 млн грн дополнительно получит Офис президента (в предыдущем варианте предусматривалось сократить расходы на ОП), миллиард получит судебная система, а 4,9 млрд грн – Фонд регионального развития», – объяснил свою точку зрения Медведчук.

Народный депутат признал, что позитивно в изменениях к бюджету можно оценить выделение дополнительных средств Минздраву. Хотя и они могут быть бездарно растрачены в ходе продолжающейся медицинской псевдореформы, приводящей к закрытию больниц и увольнению медицинских работников.

«Кроме того, положительно можно оценить то, что вместо «нулевого» варианта все же предусмотрены отчисления в Фонд регионального развития, правда серьезно урезанные по сравнению с действующим бюджетом. Позитивно также увеличение бюджетных отчислений в Пенсионный фонд. В правительстве утверждают, что это позволит провести намеченные выплаты в размере 1 000 грн лицам, имеющим пенсию ниже 5 000 грн, увеличение пенсий на 500 грн пенсионерам старше 80 лет, а также индексацию всех пенсий. Специалисты отмечают, что последнее сомнительно, поскольку инфляция может быть гораздо выше прогнозируемых в проекте бюджета 8,7%. В любом случае львиная доля или же все повышение пенсий будет «съедено» инфляцией», – отметил политик.

Кроме того, Виктор Медведчук акцентировал внимание на том, что в ситуации, когда миллионы украинцев лишены возможности получать доходы и активно тратят свои накопления, в бюджете предусмотрено сокращение на 8,24 млрд грн жилищных субсидий и льгот.

«Как заявил директор департамента государственной социальной помощи Минсоцполитики В. Музыченко, речь идет о 15–20% получателей субсидии. При этом, если в некоторых странах (в частности, во Франции) на период карантина отменили квартплату и оплату части услуг ЖКХ, в Украине отменили лишь уплату пени и штрафов, долг должен быть погашен в полном объеме после окончания карантина», – подчеркнул политик.

Среди других антисоциальных новаций Медведчук отметил отмену финансирования программы «Доступное жилье» для молодежи.

«Не забыто и Минобразования – его финансирование сокращено на 1,9 млрд грн – с 44,6 млрд до 42,8 млрд грн, а также урезан ряд образовательных субвенций из госбюджета местным бюджетам на 3,1 млрд грн – с 87 млрд до 83,9 млрд грн. Отменена единовременная помощь молодым учителям в размере 21 тыс. грн», – продолжил народный депутат.

«Список социальных «урезаний» можно продолжать. Но совершенно очевидно, что, вопреки Конституции Украины, действующая власть проводит антисоциальную политику, направленную против интересов абсолютного большинства украинских граждан и углубляющую экономический кризис в стране в ситуации пандемии коронавируса», – резюмировал Виктор Медведчук.