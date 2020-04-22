Посольство США в Украине подтвердило информацию, озвученную ранее председателем Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народным депутатом Виктором Медведчуком относительно функционирования в Украине американских биолабораторий. Соответствующее заявление опубликовано на странице дипломатического представительства в Facebook.

«Международный научно-технический центр в Украине – это межправительственная организация, созданная международным соглашением в октябре 1993 года. Сейчас сторонами в МНТЦ являются Азербайджан, Европейский Союз, Грузия, Молдова, Украина, США и Узбекистан», – говорится в документе.

В посольстве утверждают: «МНТЦ призван способствовать глобальному миру и процветанию путем совместного уменьшения рисков, связанных с химической, биологической, радиологической и ядернымы оружием».

Также в ведомстве назвали цели подобного сотрудничества.

«Мы работаем с нашими украинскими партнерами, чтобы развить способность Украины выявлять вспышки, вызванные опасными патогенами, прежде чем они будут представлять угрозу безопасности или стабильности», – говорится в заявлении.

Напомним, ранее Виктор Медведчук заявил, что «Оппозиционная платформа – За жизнь» потребовала от власти предать гласности факты «сотрудничества» Украины и США в сфере функционирования американских биолабораторий в стране.

«Появление американских биолабораторий в Украине и финансирование проектов НТЦУ совпало с несколькими вспышками серьезных инфекционных заболеваний в стране», – сообщил политик, добавив, что, учитывая рост заболеваемости населения серьезными инфекционными болезнями, есть все основания полагать, что тайная деятельность опасных иностранных биологических объектов на территории Украины имеет своей задачей скрытое тестирование действия вирусов и бактерий на гражданах Украины.

Два года назад в СМИ появилась информация, что биолаборатории США в Украине проходят модернизацию, на которую американское Агентство по снижению угрозы безопасности приняло решение выделить 90 миллионов долларов. Эти данные есть в информации о контракте между Агентством и частной компанией Black&Veatch, опубликованной на сайте Федеральных закупок США.

Также сообщалось, что в Украине Агентство финансирует 11 биолабораторий, формально подчиненных или Минздраву, или Минобороны. По соглашению между Минобороны США и Минздравом Украины, начиная с 2005 года, местному правительству запрещено раскрывать «чувствительную» информацию об американской программе, а Украина обязана передавать в Пентагон опасные патогены для биологических исследований.

Кроме того, американские военные получили доступ к тем государственным тайнам Украины, которые связанны с проводимыми проектами. Минздрав Украины обязан передавать Пентагону копии штаммов опасных патогенов по соглашению ведомств.