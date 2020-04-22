Есть две версии, почему цены на маски в Украине пошли вниз – пиар-версия и настоящая. Об этом пишет в колонке на сайте «Корреспондент» политический аналитик Алексей Калиниченко.

Калиниченко опровергает пиар-версию, будто порядок навела «невидимая рука рынка».

«На самом деле, если бы мы ждали «невидимую руку рынка», мы бы давно уже все заболели. И, кстати, напомню, что именно адепты «невидимой руки» вывезли из Украины тонны масок и халатов накануне эпидемии. В погоне за длинным долларом «помножили на ноль» здоровье миллионов украинцев. Кстати, эта власть далее не осилила разобраться, кто виноват. Я уже не говорю о наказании виновных. Или «зеленые» вместе с мародерами – это на самом деле одна шайка-лейка?!», - возмущается аналитик.

Как пишет Калиниченко, на самом деле ситуацию спасли меценаты, которые начали бесплатно раздавать маски простым украинцам.

«А вот теперь слушайте, как было на самом деле. Еще в марте маски оказались дефицитом «на вес золота». И исправить ситуацию удалось только благодаря настоящим патриотам Украины. Виктор Медведчук и другие меценаты за свои деньги покупали сотни тысяч масок и бесплатно раздавали людям», - сообщил политический аналитик.

«Именно поэтому цены пошли вниз, именно поэтому торговцы резко озаботились тем, чтобы снижать стоимость», - добавил он.

Калиниченко отмечает, что меценаты продолжают свою работу. В качестве примера он приводит помощь, которую супруги Оксана Марченко и Виктор Медведчук оказывают Закарпатью.

«Один только пример – известная телеведущая Оксана Марченко со своим супругом Виктором Медведчуком только за один день передали по 10 000 масок в Полтаву, Харьков, Херсон, Николаев, 15 000 – в Черкасскую область. А до этого они только на Закарпатье отправили 170 000 масок, не считая тысяч комплектов спецодежды для врачей, сотен литров антисептика и других медпрепаратов», - приводит пример автор.

В то же время, Калиниченко выразил разочарование в действиях «власти во главе с Зеленским, которая ничего не делает, а только придумывает дурацкие запреты да записывает видео».

По словам Калиниченко, «простым украинцам по всей стране помогают сотни таких людей – это и священники Украинской православной церкви, которые раздают маски в храмах, и региональные бизнесмены. И такие же простые украинцы как мы с Вами, кто в трудную минуту нашел в себе силы помогать другим людям и стал добровольцем».