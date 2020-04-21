У Зеленского фактически сознались, что не в курсе, когда будет или был пик коронавируса (количество тестов же на уровне африканских стран). Так политтехнолог Михаил Шпир у себя в Facebook прокомментировал совещание в Офисе президента, посвященное борьбе против коронавируса.

«Еще вчера нас пугали, что пик будет на Пасху, теперь в ОП говорят о начале мая. Какая дата будет дальше? День Конституции 28 июня?», - написал политтехнолог.

«А откуда они могут знать, если не имеют полной информации, сколько заболевших? Короче, зеленые, как всегда, по жизни ничего не знают. Так, может, подскажут другие?», - задается вопросами он.

Шпир пишет, что мониторил сайты основных украинских партий, но никто из них не предлагает системной политики, как бороться против эпидемии.

«Промониторил сайты основных партий. У Порошенко все никак не могут смириться, что год назад потеряли власть. Сам Зеленский за год превратился в «Порошенко-лайт», а в ПЕС рассказывают, будто между ними есть какие-то различия, и Петро — это альтернатива. Партия Тимошенко как зависла на Пасху, так и висит», - делится политтехнолог.

«Может быть, реформаторы из «Голоса» предложат какие-то прорывные методы низкосортной музыки для борьбы с коронавирусом? Нет, молчат, видимо, на это Сорос грант не выделил», - язвительно написал автор.

В то же время, пишет Михаил Шпир, глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук предлагает применить модель репрезентативных замеров, как в Австрии.

«Медведчук на сайте ОПЗЖ предлагает взять на вооружение системную модель, которую успешно используют другие страны. Например, как в Австрии, провести репрезентативные замеры — по тому же принципу, что и социологи, которые опрашивают пенсионеров, молодежь, средний класс и т.д.», - пояснил он.

По словам Шпира, это пример системной работы, потому что такая методика оправдала себя в Австрии.

«В Австрии такая методика показала, что реальное число заболевших минимум в два раза больше, чем официально зарегистрировано. Вот это пример системной работы. Когда видишь картину в целом, можно прогнозировать — и когда будет пик, и какие меры противодействия нужны, и сколько финансирования выделять», - пояснил логику политтехнолог.

«Все финансовые затраты партия Медведчука предлагает взять на себя, от Зеленского и Кабмина требуется просто дать команду МОЗ», - констатировал политтехнолог Михаил Шпир.