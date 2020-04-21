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Василий Нимченко, народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь», сообщил о том, что Конституционный Суд Украины открыл производство по представлению народных депутатов о соответствии Конституции Украины (конституционности) Закона Украины «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)», собщает пресс-служба ОПЗЖ.

Как отметил парламентарий, обращаясь в Конституционный Суд, инициаторы представления аргументировали правовую позицию тем, что при рассмотрении и принятии этого закона Верховной Радой была грубо нарушена конституционная процедура внесения изменений в Основной Закон Украины.

«К сожалению, мы уже в который раз становимся свидетелями нарушения конституционно-законодательных процедур принятия законов и давления, оказываемого на народных депутатов», – подчеркнул Василий Нимченко.

К примеру, принятие так называемого закона о рынке земли (№ 2178-10) – ночью, на внеочередном заседании Верховной Рады, с массовыми нарушениями Конституции Украины и норм закона о Регламенте ВР – стало еще одним подтверждением лоббирования интересов МВФ, несмотря на противоречие нормам Основного Закона Украины. «Глава государства лично приехал на заседание Верховной Рады Украины и «убедительно попросил» поддержать данный законопроект вопреки воле Украинского народа как сособственника земли», – напомнил народный депутат.

«Думается, в ближайшее время мы станем свидетелями продавливания властью «антиколомойского» закона с целью воплощения приказов иностранных покровителей в лице МВФ. Следствием принятия данного закона станет нивелирование судебной системы, которая нормами этого «закона» будет, по сути, устранена от осуществления правосудия в вопросах ликвидации банков и защиты граждан – вкладчиков банковских учреждений», – отметил Василий Нимченко.

Парламентарий также акцентировал внимание на том, что власть своими действиями нарушает статью 5 Конституции, которой Украинский народ провозглашен единственным носителем суверенитета и источником власти в Украине.

««Оппозиционная платформа – За жизнь» не допустит узурпации власти в стране и будет всеми законными методами защищать украинскую землю, украинскую Конституцию и Украинский народ!» – подытожил Василий Нимченко.
ForUm

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