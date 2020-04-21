Народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива привез медикам и ветеранам Полтавской области 10 тысяч масок и 500 продуктовых наборов от Виктора Медведчука и Оксаны Марченко, которые они закупили на собственные средства.

Об этом говорится в сюжете телеканала ZIK, сообщает 112 Украина.

Так, политик поблагодарил медиков за их вклад в борьбу против коронавируса и добавил, что именно самопожертвование врачей дает надежду другим людям в достаточно непростое время.

«Пусть это будет хорошей традицией и нашим вкладом в общую борьбу. Именно ваша самопожертвование дает возможность существованию надежды в других людях, надежды на то, чтобы жить дальше», - сказал Кива.

По словам нардепа, не только он, и «Оппозиционная платформа - За жизнь», но и вся страна видит энтузиазм медиков.

«Не знаю на чем держится ваш энтузиазм. Для меня это подвиг. И поверьте, это вижу не только я, не только моя партия, но и вся страна», - отметил политик.

К тому же, Кива считает, что подобная помощь для работников медицинской сферы и ветеранов должна стать примером для подражания всем тем, кто пытается не замечать нынешней ситуации.

«Пусть это будет примером того, чтобы все люди понимали, что только вместе можно достичь результатов, а наш результат - это здоровая, крепкая нация», - подчеркнул он.