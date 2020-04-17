Пасха самый важный праздник христианского мира. День, когда никто не должен остаться без внимания. Оксана Марченко и Виктор Медведчук за собственные средства закупили более 10 тыс. праздничных наборов, которые разъехались по всей Украине. Сегодня подарки к пасхальному столу получили все нуждающиеся на востоке страны.

В Луганскую область доставили продуктовые наборы, которые развозят народные депутаты от «Оппозиционной платформы за Жизнь».

Иван Григорьевич, пенсионер, живет один, не имеет достаточно средств, чтобы приобрести необходимые продукты к Пасхе. Он с благодарностью принял праздничный набор.

Валентина, инвалид по зрению, выразила признательность в интервью телеканалу 112 Украина: «в городе 43 инвалида по зрению, все получили пасхальные наборы в подарок и теперь продуктов хватит на все праздники».

Не остались без подарков и на Донеччини. Там поздравления от благотворителей получили дети и работники детского дома Антошка города Краматорска: «Огромное спасибо Виктору Медведчуку и Оксане Марченко, которые помогают и поддерживают нуждающихся».

Ветеранам города Николаева пасхальные подарки доставили прямо домой. В наборы входит базовая корзина вместе со святой Пасхой. Эта помощь даст возможность две недели не выходить из дома в условиях карантина, что крайне важно для людей пожилого возраста.

На Восток Украины волонтеры доставили праздничные наборы в состав которых входит подсолнечное масло, макароны, тушенка, сгущенка, гречка, сахар, горошек, соль, рис, чай.

Семья Медведчук Марченко с самого начала карантина активно помогают нуждающимся гражданам. Оксана Марченко уверена, что каждый имеет возможность помочь ближним: «Сейчас идет Страстная неделя, когда православные вспоминают последние дни жизни Христа. На этой неделе добрые дела особенно ценны – они побеждают зло и делают нас лучше. Мы никогда не будем прежними, это время сделает нас другими, а вот какими – каждый решает сам. Наша семья выбирает добро».