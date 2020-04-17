Накануне светлого праздника Пасхи ни один украинец не должен остаться без внимания. Особенно - уязвимые категории населения, которые из-за карантина не имеют возможности и средств приобрести кулич и другие базовые для пасхального стола продукты. Супруги Виктор Медведчук и Оксана Марченко за личные средства продолжают помогать таким категориям населения. Десять тысяч пасхальных продуктовых наборов общим весом более ста тонн как адресная помощь благотворителей отправились по всей Украине.

Две тысячи из них раздали в столице и Киевской области. Надежда из села Новоселки строго придерживается всех правил карантина. Говорит, даже если бы и хотела выйти, но здоровье уже не позволяет.

НАДЕЖДА ГАЛИЦКАЯ, ПЕНСИОНЕРКА, ВЕТЕРАН ТРУДА

Не могу ходить, ноги отказывают... В магазин не пойдешь, а как то закончилось, то это... А это такая помощь! Пусть им бог здоровья дает, что они волнуются за нас.

Односельчанин Надежды - бывший главный тренер сборной Украины по конькобежному спорту - вместе с женой также придерживается карантина. Ранее продуктовый набор получила жена - делится Игорь Маркович. Теперь пакет передали и ему.

ИГОРЬ ПЕРЧИХИН, ПЕНСИОНЕР, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ТРЕНЕР УКРАИНЫ

Мы со двора не выходим, выполняем, так сказать, требования. Конечно, за то, что это уже вот и жене выдали, и, я понимаю, что второй мне обещали, большое спасибо, конечно, то помощь хорошая.

В таких наборах - базовая пасхальная корзина вместе с освященным куличом.

ПЕТР ГОРДОН, ПЕНСИОНЕР, ВЕТЕРАН ТРУДА

Все: и тушенка, и паштет, и гречка, и сахар, и масло - все было! Очень хорошие пайки!

МАРИНА ТЕСАНЮК, ПЕНСИОНЕРКА, ВЕТЕРАН ТРУДА

Составлен был пакет просто как по-домашнему, по-семейному, как родственникам!

Семья Медведчука и Марченко в эти трудные для страны и мира времена пандемии с самого начала карантина не осталась в стороне и активно помогает как медучреждениям и врачам, так и отдельно нуждающимся гражданам. Оксана Марченко уверена - в «карантинном мире» каждый имеет возможность помочь и хотя бы немного облегчить жизнь ближних. И призывает к этому других.

ОКСАНА МАРЧЕНКО

Сейчас идет Страстная неделя, когда православные вспоминают последние дни жизни Христа. На этой неделе добрые дела ценные - они побеждают зло и делают нас лучше. Мы никогда не будем прежними, это время сделать нас другими, а вот какими - каждый решает сам. Наша семья выбирает добро.

Развозить пакеты с пасхальными наборами супругам благотворителей помогают волонтеры из молодежного крыла «Оппозиционной платформы - За жизнь».

АРТЕМ МАРЧЕВСКИЙ, РУКОВОДИТЕЛЬ МОЛОДЕЖНОГО КРЫЛА ПАРТИИ «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ»

Сегодня мы получили 2000 продуктовых пасхальных наборов от Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Будем их адресно развозить. 2000 - это только на Киев и область. Буквально после нас будут получать коллеги из Донецкой и Луганской областей. Всего таких наборов будет около 10 000.

Кроме Киева и Киевской области, продовольственные наборы будут адресованы людям почтенного возраста и одиноким украинцам, людям с инвалидностью в Луганской, Донецкой, Закарпатской, Херсонской, Николаевской и других областях Украины.

АННА, ВОЛОНТЕР

Люди, которые фактически не могут себе позволить сейчас в связи с тем, что не имеют ни работы, ни возможности выйти, или даже элементарно не имеют масок, для того чтобы выйти, для того чтобы приобрести все необходимое к Пасхе - подобные мероприятия фактически спасают им эту всю ситуацию.

Благотворители уверены - каждый способен сделать эти бурные дни светлее и теплее. Стоит только оглянуться и протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается.