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Супруги Виктор Медведчук и Оксана Марченко продолжают помогать в борьбе с коронавирусной болезнью. На этот раз помощь отправилась на Волынь – в Зимненский Святогорский монастырь. Здесь служат полсотни сестер и послушниц. Из-за карантина службы проводят в закрытом режиме. И нередко местные обращаются за помощью.

Игуменья Стефана, настоятельница Святогорского Зимненского женского монастыря

Ну как, не менее 200 человек обращались. Потому что разрешено нам на два метра стоять на улице во время службы. Так мы всех наших прихожан обеспечивали перчатками, масочками и дезинфекторами.

Впрочем, средств защиты на всех не хватает, поэтому за помощью монахини обратились к супругам Медведчук – Марченко, которые сразу же откликнулись и очень оперативно собрали помощь. В Зимненский монастырь груз доставили представители Благотворительного фонда Оксаны Марченко.

Алексей Басманов, представитель благотворительного фонда Оксаны Марченко

Сейчас мы собрали все самое необходимое и собрали очень быстро. Буквально где-то за один день.

Настоятельница Зимненского монастыря попросила благотворителей поддержать и Владимир-Волынский центр первичной медицинской помощи. Здесь говорят: подобная помощь крайне необходима. Ведь ныне элементарных средств защиты не хватает.

Татьяна Ващук, и. о. главврача Владимир-Волынского ЦПМП

Если больных госпитализируют в реанимационное отделение, это на смену нужно 12–15 комбинезонов, соответственно респираторы, маски и это все. Медикаменты, учитывая течение заболевания.

Средства защиты, которые были доставлены на Волынь, приобретены за собственные средства семьи Виктора Медведчука и Оксаны Марченко.
ForUm

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